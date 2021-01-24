В Харьюмаа погиб 34-летний водитель квадроцикла

Представитель Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт сказал, что пока еще рано говорить, по какой причине перевернулся ATV, которым управлял 34-летний мужчина. По первоначальным данным, мужчина ехал на квадроцикле один и в шлеме. К сожалению, его травмы были такими, что лишь шлем не смог защитить его, и, несмотря на усилия врачей, его жизнь не удалось спасти, и он скончался на месте», - сказал Саарнийт.
Он добавил, что в настоящий момент дорожные и погодные условия очень изменчивые, местами на дорогах опасность гололедицы. «При движении по скользкой дороге ни один участник дорожного движения не должен испытывать машину или навыки вождения. На обледенелой дороге легко потерять контроль над любым транспортным средством, а вовремя остановиться очень сложно. Поэтому вы всегда должны выбирать такую скорость движения, которая безопасно доставит всех участников дорожного движения к месту назначения», - добавил он.
Точные обстоятельства аварии выяснятся в ходе уголовного производства.