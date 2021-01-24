В Харьюмаа погиб 34-летний водитель квадроцикла

Представитель Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт сказал, что пока еще рано говорить, по какой причине перевернулся ATV, которым управлял 34-летний мужчина. По первоначальным данным, мужчина ехал на квадроцикле один и в шлеме. К сожалению, его травмы были такими, что лишь шлем не смог защитить его, и, несмотря на усилия врачей, его жизнь не удалось спасти, и он скончался на месте», - сказал Саарнийт.