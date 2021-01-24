Сеэдер: сделать Яани министром - провокационно, Лийметс - временное решение

«Выбор министров Партии реформ ожидаем. Главный принцип этого выбора - доверенные лица, близкие к Кае Каллас, ее верная команда», - начал Сеэдер комментировать состав нового правительства.

Сеэдер признал, что в случае Партии реформ разделение министерств несколько удивительно - особенно выбор Марис Лаури на должность министра юстиции и Кейт Пентус-Розиманнус на должность министра финансов.

Провокационное и временное решение

По словам Сеэдера, в случае с Центристской партией явно ощущается проблема длины скамьи. «В ситуации, когда Ратас и Репс остаются в парламенте, этот выбор намного уже. Привлечены два профессиональных чиновника, у которых вообще нет никакого предыдущего политического опыта», - отметил Сеэдер.

«Я не могу сказать, как этот трюк сработает, если на пост министра внутренних дел назначают полицейского. Цель в том, чтобы с помощью мундира и погонов отмыться от коррупции, или в чем логика? Не даю никакой оценки человеку, которого я не знаю и который может быть очень способным, этот шаг носит очень провокационный характер», - сказал Сеэдер. «Привлечение профессионального дипломата - это, наверное, временное решение, и я не исключаю, что через какое-то время она (Лийметс) вернется к дипломатической работе. Она вряд ли будет реализовывать долгосрочную политику Центристской партии», - сказал он.

Таким образом, по словам Сеэдера, тот факт, что неполитические лица были привлечены к спорным для Центристской партии министерским постам, не смягчает конфликт, который исторически связан с портфелями министров внутренних дел и иностранных дел. «Политикой занимаются в команде, а портфели находятся под контролем Центристской партии. Не так уж важно, что это пока делают люди не из политики. В будущем мы увидим, каким будет их личное влияние, но в целом партия в целом по-прежнему будет определять политику», - сказал Сеэдер.

«В остальном ничего удивительного в случае Центристской партии нет», - сказал Сеэдер, отметив, что все более-менее логично.

По общей оценке нынешнего вице-спикера Рийгикогу, новая коалиция будет иметь больший политический потенциал в парламенте, а не в правительстве. «Это означает, что реальная власть парламента по принятию решений определенно возрастет, и то, что исполнительная власть доминирует в парламенте, не является долгосрочной проблемой для Эстонии. Здесь точно будет определенный баланс», - отметил он.

Министерства с двумя министрами не сработали

Должность министра народонаселения в новом правительстве будет упразднена, но министерство социальных дел будет разделено между министром здравоохранения и труда (Танель Кийк) и министром социальной защиты (Сигне Рийсало).

По его словам, Сеэдер никогда не поддерживал министерства с двумя министрами. «Это не сработало хорошо в нашей культуре и практике. Это создает дополнительную напряженность и замешательство », - сказал Сеэдер.

«Если мы уже хотим дать некоторым министрам дополнительную ответственную роль для руководства, то более уместно сделать это в качестве министра без портфеля, у которого есть очень четко определенная сфера управления, четкие цели и задачи. Как был у министра народонаселения или как это было ранее с министрами без портфеля. Четкие задачи были у Юри Луйка, который был министром по вопросам эстонско-российской границы, если возвращаться к истокам независимой Эстонской Республики. Такие четко определенные задачи и определенная сфера управления более эффективны с точки зрения как обязанностей, так и результатов, чем разделение штата в одном министерстве и нечеткие сферы управления. Так что я не считаю это разделение правильным, оставляющее людей в стороне», - пояснил он.