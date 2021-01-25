Реформисты и центристы в понедельник подпишут коалиционный договор

Исходя из документа, новое правительство обещает в том числе бороться с распространением коронавирусу, сокращать социальное, экономическое и региональное неравенство, выделять больше ресурсов на пропаганду здорового образа жизни, решать проблему нехватки специалистов и уменьшать гендерный разрыв в оплате труда.

Также новая коалиция собирается ускорить переход на возобновляемые источники энергии как в производстве, так и в потреблении и перестать вкладывать дополнительные инвестиции в ископаемое топливо.

Еще одна включенная в соглашение цель - не позднее 2035 года отказаться от производства сланцевой электроэнергии, а от использования сланца в энергетике в целом не позднее 2040 года.

Коалиционный договор не ставит под сомнение членство Эстонии в международных организациях, а также предлагает активизировать сотрудничество с Европейским союзом, новой администрацией США и союзниками по НАТО.