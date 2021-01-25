Пн, 25.01.2021
Сеэдер глазами прожигает дырки в экране и сквозь них говорит, что предпочтением Партии реформ всегда была Центристская партия. Юрген Лиги
Юрген Лиги
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Реформисты и центристы в понедельник подпишут коалиционный договор
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Реформисты и центристы в понедельник подпишут коалиционный договор

Юри Ратас. ФОТО: Sander Ilvest

Создающие новое правительство Партия реформ и Центристская партия в понедельник подпишут коалиционный договор, пишет Rus.ERR.

Исходя из документа, новое правительство обещает в том числе бороться с распространением коронавирусу, сокращать социальное, экономическое и региональное неравенство, выделять больше ресурсов на пропаганду здорового образа жизни, решать проблему нехватки специалистов и уменьшать гендерный разрыв в оплате труда. 

Также новая коалиция собирается ускорить переход на возобновляемые источники энергии как в производстве, так и в потреблении и перестать вкладывать дополнительные инвестиции в ископаемое топливо. 

Еще одна включенная в соглашение цель -  не позднее 2035 года  отказаться от производства сланцевой электроэнергии, а от использования сланца в энергетике в целом не позднее 2040 года.

Коалиционный договор не ставит под сомнение членство Эстонии в международных организациях, а также предлагает активизировать сотрудничество с Европейским союзом, новой администрацией США и союзниками по НАТО.

Ознакомиться с текстом коалиционного договора можно по данной ссылке (на эстонском языке).

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