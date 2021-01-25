Прокуратура обвиняет группу молодых людей в незаконном обороте наркотиков на сумму свыше 2,1 млн евро

Согласно данным, собранным в ходе уголовного производства, группа занималась торговлей наркотиками под руководством двух 29-летних граждан Грузии как минимум с конца лета 2018 года до середины лета 2020 года, когда последние члены преступной группировки были задержаны полицией.

По словам окружного прокурора Райго Ааса, по данным предварительного следствия, молодые люди привозили в Эстонию наркотики из-за рубежа, оптовая стоимость которых составила более 2,1 миллиона евро. Наркотики ввозились легковыми автомобилями и рейсовыми автобусами из Испании, Германии, Латвии и Литвы для перепродажи в Эстонии, в основном в Таллинне.

Оптовая стоимость наркотиков, ввезенных группировкой в Эстонию в период с лета 2018 по лето 2020 года, составляет около 2,1 млн евро, а розничная стоимость - около пяти миллионов. Речь идет как минимум о 263 кг марихуаны, килограмме кетамина, 2,4 кг кокаина, а также MDMA в количестве свыше 6000 таблеток и примерно двух килограммах в виде кристаллизованного вещества.

Обвинения предъявлены 15 лицам, из которых десять содержатся под арестом с санкции суда. Кроме того, обвинение предъявлено одному адвокату, который передавал инструкции своего арестованного клиента находящимся на свободе членам группировки по дальнейшей торговле наркотиками.

В группировку входили молодые люди, в основном в возрасте от 20 до 30 лет.

В рамках уголовного дела арестовано полученное незаконным путем имущество обвиняемых общей стоимостью около 100 000 евро.

Главарям группировки предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотических веществ с целью получения большой материальной выгоды, а ее рядовым членам - в незаконном обороте большого объема наркотиков.