Фото, видео ⟩ "Моя Россия сидит в тюрьме" и "мне не нравится фашизм": так это было в Санкт-Петербурге

В Петербурге акция в поддержку Навального началась с перекрытия улиц. В городе заблокировали пешеходную часть Невского протеста, закрыли несколько вестибюлей метро, ограничили движение на Благовещенском, Троицком и Дворцовом мостах. Пока протестующие окольными путями двигались в сторону Сенатской, на самой площади задержали журналистов. В их числе были корреспонденты «Фонтанки», «Медузы», «Коммерсанта» и других независимых СМИ. Пока протестующие окольными путями двигались в сторону Сенатской, на самой площади задержали журналистов. В их числе были корреспонденты «Фонтанки», «Медузы», «Коммерсанта» и других независимых СМИ.

ФОТО: Мария Забурдаева

Несмотря на ограничения, вскоре всю Сенатскую площадь заполнили протестующие. Большинство из них — молодые люди от 20 до 40 лет. Некоторые пришли с плакатами: «Моя Россия сидит в тюрьме», «Свободу Навальному», «Здесь мой дом, и я не боюсь». Митингующие отправляли в отставку Путина, требовали освободить политзаключенных и аплодировали сами себе. У акции не было лидера и плана действий.

«Все на Невский!», — крикнул мужчина возле Медного всадника. «Шествие! Шествие! Шествие!» — отозвалась толпа, и тысячи людей направились в сторону главного проспекта. Полиция движению не препятствовала. На Гороховой улице участников митинга стало так много, что они вышли на проезжую часть. Автомобилисты при виде протестующих сигналили и хлопали в ладоши. Толпа аплодировала им в ответ. Центральный Петербург погрузился в эйфорию.

ФОТО: Мария Забурдаева

Около трех часов участники акции заполнили весь Невский проспект: от Адмиралтейства до Казанского собора. «Дед, пей таблетки!», «Свободу политзаключенным!», «Путина в отставку!», «Долой царя!» — скандировала многотысячная толпа. Возле Гостиного двора ее встретил кордон из снегоуборочной техники и цепи силовиков. После того, как росгвардеец распылил газовый баллончик в лицо активисту, в представителей власти полетели снежки.

«Я был у Белого дома во время августовских событий 1993 года. Я защищал Белый дом две ночи, когда велся штурм. Теперь я здесь, — поделился с репортером Rus.Postimees врач-реаниматолог и профессор Игорь. - Я против диктатуры и монархии, за демократию и права людей. Я за соблюдение Конституции Российской Федерации, которую Путин нарушил. Он нарушает 31-ю статью, запрещая митинги и демонстрации. Никакого разрешения нам не требуется».

Протестующему Игорю 41 год. Он работает программистом. В руках он держал транспарант «Самураи выбирают митинг». На вопрос о том, почему он пришел на акцию, Игорь ответил следующее: «Мне не нравится фашизм. Страна движется в эту сторону, поэтому я и пришел. Навальный — единственная оппозиция, которая осталась в нашей стране. Партии ЛДПР и КПРФ Ленин бы назвал политическими проститутками».

Вскоре силовики открыли для протестующих проходы — пешеходные тротуары с двух сторон проспекта. Так они разделили участников акции на два лагеря и освободили проезд для машин. Одна из митингующих вступила в разговор с молодым росгвардейцем, пытаясь убедить его перейти на сторону людей: «Будьте с народом! Народ вас кормит, а не эта крыса, не эта моль...» В ответ — тишина.

Первая группа осталась у Перинных рядов. После того, как туда согнали силовиков, протестующие разошлись. Вторая группа отправилась в сторону Марсового поля. В итоге она стала костяком вновь сформировавшего протестного движения. «Я не поддерживаю ни Навального, ни Путина, ни другого политика. Я пришла за будущее своих детей. Я хочу жить в свободной стране, где исполняются все законы», — рассказала репортеру Postimees Анастасия, девушка 19 лет.

На Марсовом протест продолжился. Кто-то забрался на мемориал, кто-то зажег файер на фоне флага Белоруси, кто-то требовал освободить политзаключенных. Не смотря на предупреждения о возможных арестах, около 5 тысяч человек продолжили митинг. Силовики оцепили Марсово поле. Вскоре огромная толпа омоновцев бросилась к мемориалу с криками: «Никого не выпускать!» Поймать удалось единиц, остальные убежали.

Значительно поредевшая толпа митингующих отправилась на площадь Восстания. Когда участников протеста осталось несколько сотен человек, начались массовые задержания. На улице Гончарной силовики вели под руки митингующего. За него вступилась пожилая женщина: «Зачем вы его схватили, ребята?» Один из силовиков грубо ударил ее ногой в живот, после чего женщина упала на землю. Сейчас она находится в реанимации.