Кальюранд: Путин добровольно не откажется от власти
В субботу в десятках городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. По оценке депутата Европарламента Марины Кальюранд, нынешняя ситуация пугает президента России, пишет Postimees.
В субботу в десятках городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. По оценке депутата Европарламента Марины Кальюранд, нынешняя ситуация пугает президента России, пишет Postimees.
Марина Кальюранд рассказала Postimees, что Алексей Навальный смог найти общий язык с молодым поколением, и для этого есть несколько причин.
«Во-первых, бывшие оппозиционеры, такие как Касьянов, Илларионов, Немцов, Шевцова, были представителями старшего поколения и были слишком "элитарными" для простых людей. Навальный из молодого поколения, он общается с молодежью. В своих высказываниях он прямой и конкретный», - пояснила Кальюранд.
«Во-вторых, Навальный очень искусно использует социальные сети, начиная с коротких видео-обращений и призывов и заканчивая более длинными фильмами, разоблачающими коррупцию в Кремле», - сказала Кальюранд, отметив, что ситуация в России сегодня уникальна. «С одной стороны, протесты против Кремля стали масштабнее, чем когда-либо, а с другой стороны, на протестах стало больше молодых людей, чем когда-либо прежде», - отметила она.
По словам Кальюранд, нынешняя ситуация пугает президента России Владимира Путина. «Он очень хорошо помнит Майдан на Украине, революцию в Армении и протесты в Белоруссии. Волна протестов с каждым месяцем приближается к России и Москве», - сказала она, а также добавила, что впервые за время правления Путина российская оппозиция обратилась к такому количеству людей в лице Навального.
«Ясно одно - Путин добровольно не откажется от власти. Напротив, он, вероятно, готов применить силу и насилие для подавления протестов. В соцсетях уже распространяются видео о насильственном поведении и жестокости полиции по отношению к протестующим», - сказала европарламентарий.
Кальюранд также сказала, что жизнь и судьба Навального во многом зависят от западных стран, поскольку их решительный и последовательный протест - это его страховой полис. В то же время, по мнению политика, возможные разные развития событий. «Если в какой-то момент Путин решит, что ему выгоднее устранить Навального, несмотря на протесты и санкции Запада, он это сделает. И все же очень важно, чтобы ЕС, США и другие демократические страны оставили вопрос об освобождении Навального в повестке дня отношений с Россией. Международное давление и санкции показывают Путину, что за его действиями следят и что нарушение прав людей приведет к ответной реакций», - сказала Кальюранд.