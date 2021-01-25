Кальюранд: Путин добровольно не откажется от власти

Марина Кальюранд рассказала Postimees, что Алексей Навальный смог найти общий язык с молодым поколением, и для этого есть несколько причин.

«Во-первых, бывшие оппозиционеры, такие как Касьянов, Илларионов, Немцов, Шевцова, были представителями старшего поколения и были слишком "элитарными" для простых людей. Навальный из молодого поколения, он общается с молодежью. В своих высказываниях он прямой и конкретный», - пояснила Кальюранд.

«Во-вторых, Навальный очень искусно использует социальные сети, начиная с коротких видео-обращений и призывов и заканчивая более длинными фильмами, разоблачающими коррупцию в Кремле», - сказала Кальюранд, отметив, что ситуация в России сегодня уникальна. «С одной стороны, протесты против Кремля стали масштабнее, чем когда-либо, а с другой стороны, на протестах стало больше молодых людей, чем когда-либо прежде», - отметила она.

По словам Кальюранд, нынешняя ситуация пугает президента России Владимира Путина. «Он очень хорошо помнит Майдан на Украине, революцию в Армении и протесты в Белоруссии. Волна протестов с каждым месяцем приближается к России и Москве», - сказала она, а также добавила, что впервые за время правления Путина российская оппозиция обратилась к такому количеству людей в лице Навального.

«Ясно одно - Путин добровольно не откажется от власти. Напротив, он, вероятно, готов применить силу и насилие для подавления протестов. В соцсетях уже распространяются видео о насильственном поведении и жестокости полиции по отношению к протестующим», - сказала европарламентарий.