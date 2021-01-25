Пн, 25.01.2021
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Анетт Контавейт и Кайа Канепи сохранили свои позиции в рейтинге WTA

Анетт Контавейт. ФОТО: MATTHEW STOCKMAN/AFP/Scanpix

Первая и вторая ракетки Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - сохранили свои позиции в рейтинге WTA, пишет Rus.ERR.

В обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованной в понедельник, 25 января, Контавейт осталась на 23-й строчке.

Кайа Канепи продолжает занимать 94-е место.

Третья ракетка Эстонии Елена Малыгина сохранила за собой 565-ю позицию.

Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти. На второй строчке идет румынка Симона Халеп, на третьем месте продолжает находиться японка Наоми Осака.

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