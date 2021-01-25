Анетт Контавейт и Кайа Канепи сохранили свои позиции в рейтинге WTA
Первая и вторая ракетки Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - сохранили свои позиции в рейтинге WTA, пишет Rus.ERR.
Первая и вторая ракетки Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - сохранили свои позиции в рейтинге WTA, пишет Rus.ERR.
В обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованной в понедельник, 25 января, Контавейт осталась на 23-й строчке.
Кайа Канепи продолжает занимать 94-е место.
Третья ракетка Эстонии Елена Малыгина сохранила за собой 565-ю позицию.
Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти. На второй строчке идет румынка Симона Халеп, на третьем месте продолжает находиться японка Наоми Осака.