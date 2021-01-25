Что еще должно произойти, чтобы русские избиратели прозрели?

Их бывшие враги-новые друзья из ЦП много лет строили свою деятельность на демонизации реформистов, изображая их чуть ли не главными врагами русских. Но это ерунда. Не поленитесь, посмотрите в сети реальную информацию о деятельности Партии реформ, и вы убедитесь, что на уровне партийных документов и реальных дел русские не отделяются от других жителей страны и уж точно не ставится никаких целей по усложнению их жизни. Надеюсь, что центристские фантазии об их деятельности по защите русских от несуществующих врагов всем надоели и туман больше никому не интересен.

Что означает выбор в пользу остальных партий

Соцдемы за последние десять лет почти вдвое уменьшили число мандатов в парламенте (с 19 до 10). Пятилетка в коалициях (2014-2019) не пошла им на пользу, рутина политической деятельности оказалась делом более трудным, чем генерация идей. В некоторых случаях результат был откровенно негативным (борьба за трезвость посредством высоких акцизов), в других противоречивым (руководство здравоохранением и социальная защитой). Критиковать оппонентов легче, чем оптимизировать больничную сеть. Смена лидера ничего не изменила, новый лидер Индрек Саар даже менее заметен в медиа, чем Евгений Осиновский. Выводы из ошибок не делаются. Кроме желания поддержать широкий взгляд на семейные ценности иного смысла в голосовании за СДЭ рассмотреть сложно.

У партии «Отечество» есть только одна проблема, но гигантская. Их политическая повестка традиционного патриотизма в сочетании с умеренным консерватизмом стала неактуальной, причем во всем ЕС. Умеренный патриотизм не без успеха реализуют реформисты. Появилась EKRE, добавившая перчика в эту тематику в виде агрессивного традиционализма и активного популизма. Традиционные «отечественные» патриоты становятся лишними, а их рейтинги - на уровне прохождения. В оппозиции их положение будет только ухудшаться. Даже в более благоприятные времена русские не питали к партии больших симпатий.

Неофиты эстонской политики Ээсти 200 резко повысили рейтинги осенью, но прошла неделя после развала коалиции, и их поддержка начала понемногу проседать. Предположу, что предыдущие успехи были во многом связаны с непопулярностью Ратаса и предыдущей коалиции. Более реалистичные и вполне привлекательные планы на будущее начинают реализовывать реформисты. Хоть и есть у партии привлекательные идеи в экономике и образовании, но найти свое лицо в изменившейся ситуации партии Кристины Каллас теперь станет намного труднее.

Ситуация в местной политике сложная, и от голосов русских избирателей будет зависеть судьба многих политиков.

Пора русским активно интересоваться политикой, посмотреть на происходящее в стране широко открытыми глазами. Не стоит им по-прежнему жить надеждой, что все изменится чудесным образом, без напряжения ума и сердца. Такая святая простота негативно повлияет на будущее детей и внуков. Не стоит передавать по наследству обиды и комплексы, перечень несделанных дел и оправданий. Необходимо своим адекватным и разнообразным голосованием обеспечить возможность жить в стабильном государстве, где не голосуют за политиков, не выполняющих обещания, но есть понятные планы на будущее: прежде всего в области образования и экономического развития. От того, как проголосуют отцы и деды в 2021 и 2023 году, будет зависеть жизнь их детей и внуков в XXI веке.