Что еще должно произойти, чтобы русские избиратели прозрели?

Политическая выживаемость центристов в сочетании с постоянно меняющимися принципами окончательно запутала их избирателей и всю страну. Приход к власти Партии реформ, сильно изменившейся за последние годы, тоже требует осмысления.
В жизни все просто
Разве в обычной жизни мы продолжаем давать в долг тому, кто до бесконечности придумывает оправдания вместо выполнения обязательств? Разве не реагируем, если кто-то живет на широкую ногу за наш счет? Разве мы получаем что-то в жизни без труда? Ответы очевидны. Как мы называем в обычной жизни тех, кто излишне доверчив и долго позволяет себя обманывать? Скорее всего «лох». Почему же, соприкасаясь с миром политики, выключаем здравый смысл и жизненный опыт, превращаемся в ленивых умом, патологически доверчивых людей? Эти простые истины действуют независимо от национальности избирателя и его политических предпочтений. Неадекватное доверие к политикам всегда имеет одинаковые причины: леность ума и равнодушие. Для русского избирателя стал актуален пересмотр давних симпатий к центристам, явно не отвечающих им искренностью и взаимностью.
Привычка против будущего детей
Когда спрашиваешь у русских, как они собираются голосовать, чаще всего слышишь в ответ: «К центристам есть претензии, но другие не лучше, не вижу разницы, за кого голосовать». Непросто сейчас избирателю, ожидавшему чудес от пребывания центристов во главе правительства. Сначала пришлось переваривать их коалицию с «Отечеством», потом - вопреки всем предвыборным обещаниям - братание с EKRE. При этом ЦП постоянно говорила, что все это делается ради спасения русской школы от закрытия реформистами. Теперь рождается коалиция с теми же «ужасными» реформистами. Круг оправданий замкнулся, что порождает обоснованные сомнения в желании ЦП реально заниматься русской темой. По информации участников переговоров конкретного плана по русским вопросам нет. Что еще должно произойти, чтоб их избиратели прозрели? Сохранять доверие к ЦП становится абсурдно.
У реформистов все непросто
Партия возвращается к власти после периода «безделья» в оппозиции. Некоторые знаковые фигуры отошли от политики (Арто Аас, Таави Рыйвас) или стали менее активными (Сийм Каллас). Произошла смена поколений, но ее результаты неоднозначны. Имея по результатам выборов 2019 года рекордный для себя и лучший среди всех партий с 1992 года результат, реформистам не удалось тогда образовать коалицию. Из-за неопытности, самонадеянности или еще чего-то – однозначную оценку дать сложно. Нынешнему лидеру партии пока не хватает харизмы, хватки и политического опыта предшественников.
Нет повода сомневаться, что реформисты вернут в нашу политику забытую предсказуемость в экономике, в том числе - в налоговой сфере. Плодами этого воспользуются и русские, и все иные бизнесмены. Еще важнее, что период отсутствия вменяемых планов в области образования при реформистах тоже закончится независимо от личности нового министра. Плодами этого воспользуются многие активные русские, которые не ждут чуда от ЦП, но готовы сами активно заниматься будущим своих детей: для них важно, что появляется конкретика на государственном уровне.