Пн, 25.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
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Что еще должно произойти, чтобы русские избиратели прозрели?

Валерий Сайковский ФОТО: личный архив

С формированием нового правительства окончательно изменится политический ландшафт и русскому избирателю снова придется делать сложный выбор, пишет колумнист Rus.Postimees Валерий Сайковский.

Политическая выживаемость центристов в сочетании с постоянно меняющимися принципами окончательно запутала их избирателей и всю страну. Приход к власти Партии реформ, сильно изменившейся за последние годы, тоже требует осмысления. 

В жизни все просто

Разве в обычной жизни мы продолжаем давать в долг тому, кто до бесконечности придумывает оправдания вместо выполнения обязательств? Разве не реагируем, если кто-то живет на широкую ногу за наш счет? Разве мы получаем что-то в жизни без труда? Ответы очевидны. Как мы называем в обычной жизни тех, кто излишне доверчив и долго позволяет себя обманывать? Скорее всего «лох». Почему же, соприкасаясь с миром политики, выключаем здравый смысл и жизненный опыт, превращаемся в ленивых умом, патологически доверчивых людей? Эти простые истины действуют независимо от национальности избирателя и его политических предпочтений. Неадекватное доверие к политикам всегда имеет одинаковые причины: леность ума и равнодушие. Для русского избирателя стал актуален пересмотр давних симпатий к центристам, явно не отвечающих им искренностью и взаимностью.

Привычка против будущего детей

Когда спрашиваешь у русских, как они собираются голосовать, чаще всего слышишь в ответ: «К центристам есть претензии, но другие не лучше, не вижу разницы, за кого голосовать». Непросто сейчас избирателю, ожидавшему чудес от пребывания центристов во главе правительства. Сначала пришлось переваривать их коалицию с «Отечеством», потом - вопреки всем предвыборным обещаниям - братание с EKRE. При этом ЦП постоянно говорила, что все это делается ради спасения русской школы от закрытия реформистами. Теперь рождается коалиция с теми же «ужасными» реформистами. Круг оправданий замкнулся, что порождает обоснованные сомнения в желании ЦП реально заниматься русской темой. По информации участников переговоров конкретного плана по русским вопросам нет. Что еще должно произойти, чтоб их избиратели прозрели? Сохранять доверие к ЦП становится абсурдно.

У реформистов все непросто

Партия возвращается к власти после периода «безделья» в оппозиции. Некоторые знаковые фигуры отошли от политики (Арто Аас, Таави Рыйвас) или стали менее активными (Сийм Каллас). Произошла смена поколений, но ее результаты неоднозначны. Имея по результатам выборов 2019 года рекордный для себя и лучший среди всех партий с 1992 года результат, реформистам не удалось тогда образовать коалицию. Из-за неопытности, самонадеянности или еще чего-то – однозначную оценку дать сложно. Нынешнему лидеру партии пока не хватает харизмы, хватки и политического опыта предшественников.

Нет повода сомневаться, что реформисты вернут в нашу политику забытую предсказуемость в экономике, в том числе - в налоговой сфере. Плодами этого воспользуются и русские, и все иные бизнесмены. Еще важнее, что период отсутствия вменяемых планов в области образования при реформистах тоже закончится независимо от личности нового министра. Плодами этого воспользуются многие активные русские, которые не ждут чуда от ЦП, но готовы сами активно заниматься будущим своих детей: для них важно, что появляется конкретика на государственном уровне.

Их бывшие враги-новые друзья из ЦП много лет строили свою деятельность на демонизации реформистов, изображая их чуть ли не главными врагами русских. Но это ерунда. Не поленитесь, посмотрите в сети реальную информацию о деятельности Партии реформ, и вы убедитесь, что на уровне партийных документов и реальных дел русские не отделяются от других жителей страны и уж точно не ставится никаких целей по усложнению их жизни. Надеюсь, что центристские фантазии об их деятельности по защите русских от несуществующих врагов всем надоели и туман больше никому не интересен.  

Что означает выбор в пользу остальных партий

Соцдемы за последние десять лет почти вдвое уменьшили число мандатов в парламенте (с 19 до 10). Пятилетка в коалициях (2014-2019) не пошла им на пользу, рутина политической деятельности оказалась делом более трудным, чем генерация идей. В некоторых случаях результат был откровенно негативным (борьба за трезвость посредством высоких акцизов), в других противоречивым (руководство здравоохранением и социальная защитой). Критиковать оппонентов легче, чем оптимизировать больничную сеть. Смена лидера ничего не изменила, новый лидер Индрек Саар даже менее заметен в медиа, чем Евгений Осиновский. Выводы из ошибок не делаются. Кроме желания поддержать широкий взгляд на семейные ценности иного смысла в голосовании за СДЭ рассмотреть сложно.

У партии «Отечество» есть только одна проблема, но гигантская. Их политическая повестка традиционного патриотизма в сочетании с умеренным консерватизмом стала неактуальной, причем во всем ЕС. Умеренный патриотизм не без успеха реализуют реформисты. Появилась EKRE, добавившая перчика в эту тематику в виде агрессивного традиционализма и активного популизма. Традиционные «отечественные» патриоты становятся лишними, а их рейтинги - на уровне прохождения. В оппозиции их положение будет только ухудшаться. Даже в более благоприятные времена русские не питали к партии больших симпатий.

Неофиты эстонской политики Ээсти 200 резко повысили рейтинги осенью, но прошла неделя после развала коалиции, и их поддержка начала понемногу проседать. Предположу, что предыдущие успехи были во многом связаны с непопулярностью Ратаса и предыдущей коалиции. Более реалистичные и вполне привлекательные планы на будущее начинают реализовывать реформисты. Хоть и есть у партии привлекательные идеи в экономике и образовании, но найти свое лицо в изменившейся ситуации партии Кристины Каллас теперь станет намного труднее.

Ситуация в местной политике сложная, и от голосов русских избирателей будет зависеть судьба многих политиков.

Пора русским активно интересоваться политикой, посмотреть на происходящее в стране широко открытыми глазами. Не стоит им по-прежнему жить надеждой, что все изменится чудесным образом, без напряжения ума и сердца. Такая святая простота негативно повлияет на будущее детей и внуков. Не стоит передавать по наследству обиды и комплексы, перечень несделанных дел и оправданий. Необходимо своим адекватным и разнообразным голосованием обеспечить возможность жить в стабильном государстве, где не голосуют за политиков, не выполняющих обещания, но есть понятные планы на будущее: прежде всего в области образования и экономического развития. От того, как проголосуют отцы и деды в 2021 и 2023 году, будет зависеть жизнь их детей и внуков в XXI веке.

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