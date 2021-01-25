Ожье в восьмой раз выиграл Ралли Монте-Карло
Семикратный чемпион WRC Себастьен Ожье с победы начал свой последний сезон в серии. 37-летний француз в восьмой раз победил на Ралли Монте-Карло. Эта победа стала для него 50-й в карьере.
Семикратный чемпион WRC Себастьен Ожье с победы начал свой последний сезон в серии. 37-летний француз в восьмой раз победил на Ралли Монте-Карло. Эта победа стала для него 50-й в карьере.
Таким образом, Ожье побил рекорд своего соотечественника Себастьена Леба, который побеждал в Монте-Карло семь раз, пишет Motorsport. Так же действующий чемпион мира повторил рекорд Вальтера Рерля 37-летний давности, выиграв гонку WRC за рулем уже четвертого автопроизводителя в карьере. Сейчас Ожье выступает за Toyota, а ранее побеждал в составе Citroen, Volkswagen и Ford.
Второе место по итогам гонки занял партнер Ожье по команде Элфин Эванс, тройку замкнул Тьерри Невилль на Hyundai.
Отть Тянак сошел с дистанции в субботу, так как проколол два колеса и не смог продолжить участие в гонке.
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