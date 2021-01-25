На этой неделе в Таллиннском аэропорту обслуживают десять международных маршрутов
По состоянию на 25 января из Таллиннского аэропорта открыто десять международных направлений.
По состоянию на 25 января из Таллиннского аэропорта открыто десять международных направлений.
По сравнению с прошлой неделей, список европейских городов, в которые можно улететь из эстонской столицы, не изменился, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Таллиннский аэропорт.
В то же время на линии Таллинн-Лондон снизилась конкуренция, поскольку ирландский перевозчик Ryanair временно перестал ее обслуживать.
По данным Таллиннского аэропорта, на этой неделе рейсы из Эстонии осуществляются в следующие аэропорты: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Копенгаген (airBaltic), Лондон (airBaltic), Минск («Белавиа»), Рига (airBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (airBaltic, SAS), Амстердам (airBaltic) и Берлин (airBaltic).
Руководство Таллиннского аэропорта надеется на то, что уже весной календарь полетов из Эстонии в города Европы станет более плотным.
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