На этой неделе в Таллиннском аэропорту обслуживают десять международных маршрутов

По сравнению с прошлой неделей, список европейских городов, в которые можно улететь из эстонской столицы, не изменился, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Таллиннский аэропорт.

В то же время на линии Таллинн-Лондон снизилась конкуренция, поскольку ирландский перевозчик Ryanair временно перестал ее обслуживать.

По данным Таллиннского аэропорта, на этой неделе рейсы из Эстонии осуществляются в следующие аэропорты: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Копенгаген (airBaltic), Лондон (airBaltic), Минск («Белавиа»), Рига (airBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (airBaltic, SAS), Амстердам (airBaltic) и Берлин (airBaltic).

Руководство Таллиннского аэропорта надеется на то, что уже весной календарь полетов из Эстонии в города Европы станет более плотным.