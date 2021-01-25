Пн, 25.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • На этой неделе в Таллиннском аэропорту обслуживают десять международных маршрутов
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На этой неделе в Таллиннском аэропорту обслуживают десять международных маршрутов

Самолет airBaltic. ФОТО: Remo Tõnismäe

По состоянию на 25 января из Таллиннского аэропорта открыто десять международных направлений.

По сравнению с прошлой неделей, список европейских городов, в которые можно улететь из эстонской столицы, не изменился, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Таллиннский аэропорт.

В то же время на линии Таллинн-Лондон снизилась конкуренция, поскольку ирландский перевозчик Ryanair временно перестал ее обслуживать.

По данным Таллиннского аэропорта, на этой неделе рейсы из Эстонии осуществляются в следующие аэропорты: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Копенгаген (airBaltic), Лондон (airBaltic), Минск («Белавиа»), Рига (airBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (airBaltic, SAS), Амстердам (airBaltic) и Берлин (airBaltic).

Руководство Таллиннского аэропорта надеется на то, что уже весной календарь полетов из Эстонии в города Европы станет более плотным.

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