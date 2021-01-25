Нынешняя безработица скоро снова сменится нехваткой рабочей силы

Безработица продолжала расти

Количество зарегистрированных безработных за последние недели продолжало довольно быстро увеличиваться. Если в декабре средний уровень безработицы, по данным официальной регистрации, еще составлял 8,3%, то на 22 января он вырос до 8,7%. Основной причиной роста безработицы следует считать коронавирусные ограничения в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Именно в этих уездах наиболее значительно выросла численность безработных. С точки зрения профессий, как и следовало ожидать, вновь зарегистрированные – в основном работники сферы обслуживания.

В отличие от весны, на сей раз государство не приняло достаточно эффективных мер сдерживания роста безработицы. И в то же время по-прежнему маловероятно, чтобы безработица приняла масштабный характер. Это возможно, если такие же трудности станет испытывать еще какой-нибудь сектор экономики, чего на данный момент не предвидится. Для большинства предприятий 2020 год оказался не столь плачевным, чем ожидалось – им удалось сохранить, как минимум, удовлетворительное финансовое положение. Поступление вакцины и ожидание значительного улучшения экономической ситуации в 2021 году мотивирует удерживать работников, ведь еще совсем недавно поиск нового персонала был большой проблемой.

По мере отступления коронакризиса на первый план выйдут прежние проблемы экономики

Основной сценарий заключается в том, что вакцинация позволит взять распространение коронавируса под контроль, и во втором полугодии экономика быстро восстановится. Главным источником ожидаемого экономического роста может стать потребление домохозяйств. На доходах подавляющего большинства семей кризис не отразился, и если ограничения будут смягчены, люди будут склонны быстро вернуться к своим прежним потребительским привычкам. Дополнительной поддержкой при этом станут увеличившиеся за время кризиса сбережения населения и продолжающийся рост зарплат. Осенью окажет влияние и пенсионная реформа, когда часть населения направит свои накопления II пенсионной ступени на потребление. Растущий спрос, в свою очередь, заставит предприятия набирать новых работников, чтобы удовлетворить запросы потребителей. Таким образом, вернутся проблемы, предшествовавшие коронакризису и на первый план снова выйдет нехватка рабочей силы.

Коронакризис замедлил миграцию

Простых решений проблемы нехватки кадров не существует. В прежние годы ее смягчению в известной степени способствовала миграция. Эстония представляет собой исключение среди стран Балтии в том отношении, что численность населения у нас увеличивается, хотя это происходит не за счет роста рождаемости, а благодаря приезду новых жителей из третьих стран. В 2020 году численность населения также выросла за счет миграции, но из-за пандемии коронавируса прирост оказался незначительным. Отдельный вопрос состоит в том, насколько переезд сюда людей из третьих стран на низкооплачиваемую тяжелую работу благотворен в долгосрочной перспективе для развития Эстонии. С другой стороны, сейчас у нас нет и достойной альтернативы миграции: люди хотят потреблять, а для этого неизбежно нужна рабочая сила.

Нужен прорыв в производительности сектора обслуживания