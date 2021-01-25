Корона принесла миллионы, а на лекарство от вируса денег нет

Испытания на животных принесли успех. Лекарство давало надежду. Фирма разослала пресс-сообщение. Единственным, кто связался, было посольство США, которое очень быстро предложило возможность для проведения веб-конференции, чтобы понять, что нового придумали в Тарту, и у кого это может вызвать интерес.
В течение последующих месяцев Март Устав дал множество интервью на телевидении и в газетах, сказав в каждом из них: лекарство эффективное и хорошее, но нет денег на его производство: «Есть целый ряд инвесторов и фондов, которые готовы купить Icosagen с потрохами и начать работать самостоятельно. Если мы возьмем эти деньги, то сможем запустить процесс, но Icosagen больше не будет эстонской фирмой».
Устав долго рассказывает о том, что целью его предприятия является предоставление возможности работать для ученых высшей квалификации, работникам университетов. Чтобы они могли себя проявить в профессиональной деятельности высшего уровня. «Корона, конечно, очень помогла в развитии фирмы», - добавил директор по технологиям Icosagen Андрес Мянник.
Нужны миллионы
Устав неоднократно говорил, что хотя новое лекарство от коронавируса выглядит замечательно, его дальнейшее развитие зашло в тупик. Нужны миллионы евро.
«Производство антител стоит три с половиной миллиона. Клинические испытания до пяти миллионов. Работу иммунной системы всех участников нужно точно картировать при анализах. Нужно заплатить врачам, которые общаются с испытуемыми и заполняют протоколы исследований», - говорит Устав.
Чтобы узнать, насколько эффективно многообещающее лекарство помогает людям, нужны 8,5 миллиона евро. Устав говорит, что если вакцинация станет масштабной (во что сейчас поверить сложно) и к каталической Пасхе группы риска будут провакцинированы, то частота заражаемости снизится. Параллельно выяснится, что лекарство больше не нужно. Рынок исчезнет. Устав глубоко вздыхает: «Другая возможность...» Вакцинирование не пойдет так хорошо, как могло бы. Неизвестно, насколько хорошо вакцина помогает, например, пожилым людям. Не у всех может возникнуть иммунный ответ.
«Я — пожилой человек, может быть, моя иммунная система не функционирует нормально. Если вы посмотрите на возраст умерших: иногда очень старые, иногда не такие старые, а иногда вообще не старые, но уже пенсионеры.. Их иммунная система не может справиться с вирусом, - говорит 71-летний Устав. - У пожилых людей вакцины могут работать не так эффективно, поскольку их иммунная система слабее».
Лекарство, основанное на антителах, по его словам, можно использовать в семьях, где есть зараженные, особенно если они входят в группы риска: «Вирус живет только тогда, когда он находится в человеке. Если свести количество зараженных к нулю, вируса больше не будет».
В первом этапе клинических испытаний лекарство должны принять участие как минимум две сотни человек, на следующем этапе речь уже идет о тысячах. На третьем этапе, который Icosagen явно не потянет, нужно провести исследование на как минимум 20 000 людях: «Второй фазой мы хотим доказать, что это не вздор, когда мы говорим, что это очень хорошее лекарство».