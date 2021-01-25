Корона принесла миллионы, а на лекарство от вируса денег нет

Когда испытания подойдут к концу второй фазы, то должна иметься солидная база данных о том, как лекарство действует на людей. Также к тому моменту у Icosagen должна быть готова производить приличную линию клеток, которая в свою очередь производит антитела.

«Люди на меня разозлятся, но я все же скажу: от эстонской науки нет никакой пользы. За исключением самих ученых», - говорит Устав. Мянник тут же вставляет: «Не пишите это!»

Устав продолжает: «Если подумать, единственный научный результат, который имеется у Эстонии, это — МЕ-3 (кисломолочная бактерия, живущая в кефире Hellus) Это — основной результат эстонских ученых». Но и с ним имеются проблемы, поскольку Евросоюз считает, что улучшающие здоровье особенности продукта недостаточно доказаны, и не разрешает указывать соответствующие обещания на упаковке.

Новое экономическое направление

Устав заявляет: «Возможность производства таких биологических лекарств создала бы в Эстонии экономический сектор, через который эстонская наука могла бы себя реализовывать, чтобы улучшить жизнь общества». Icosagen общался со всеми мировыми производителями лекарств, ответ был один: покажите, как это лекарство влияет на людей, тогда вернемся к разговору. Были разговоры о государственной помощи Эстонии, но и они никуда не привели. «Мы встречались с господами Ратасом, Сеэдером, Мартином Хельме и Танелем Кийком, - говорит Устав. - Они сказали, что нужно две недели, и они сообщат о своем решении. Когда через три недели я позвонил, Ратас сказал, что они должны посоветоваться. Каждый раз я звонил в понедельник или во вторник, но в это время Хельме опять что-то сказали по радио в выходные. СМИ занимались этими темами. У них не было времени. На том и остановились».

Первая попытка с ВИЧ

До коронавируса Март Устав пытался спасти мир от ВИЧ.

Декабрь 2001 года. На первой полосе Postimees публикуется новость: «В Хельсинки начинаются испытания произведенной в Эстонии вакцины от ВИЧ. Четверо пациентов-добровольцев позволят сделать себе укол в Клинике Хельсинкского университета, который содержит созданную эстонскими учеными новую вакцину от ВИЧ».

Авторами вакцины являются Март Устав и его коллеги.

Финская фирма FIT Biotech переводит развитие вакцины в Тарту, и многие нынешние коллеги Устава работают в этой фирме. Финны продержались до 2011 года и ушли. Хватит. ВИЧ — это слишком сложно.

«Нам было очень хорошо, могли делать, что хотели», - говорит Устав. И тогда Устав говорил с политиками, но кроме занимавшего тогда пост мэра Тарту Андруса Ансипа, который пришел к выводу, что эстонское производство вакцины нужно всячески поддержать, никто другой не бросился реализовывать эти идеи.

В 2018 году развивавшая изобретенную Уставом вакцину от ВИЧ финская фирма FIT Biotech обанкротилась. Причина проста: крупные фармпроизводства решили, что выгоднее каждый месяц продавать ВИЧ-позитивным антиретровирусные лекарства. Один укол вакцины на всю жизнь нанесет смертельный удар по бизнесу.