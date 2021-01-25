Пн, 25.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Корона принесла миллионы, а на лекарство от вируса денег нет

Первого зараженного доставили в больницу Эстонии 26 февраля. К тому времени в лаборатории Icosagen уже имелся кусок коронавируса, а профессор Март Устав (слева), старший научный сотрудник Эркки Юронен и их коллеги уже производили белок вируса. ФОТО: Margus Ansu

Лекарство от коронавируса фирмы Icosagen показало свою эффективность во время испытаний на животных и получило патент в США, а направить препарат в производство не получится до тех пор, пока оно не испытано на людях. Однако на эти испытания у тартуской фирмы нет денег, пишет Postimees.

Профессор биомедицинских инфотехнологий Тартуского университета и собственник Icosagen (ему принадлежат 96,3 процента фирмы) Март Устав говорит, что уже в конце 2019 года начала поступать информация о том, что в Китае происходит что-то странное.

О вспышке в Ухани миру сообщили в последний день 2019 года, а через десять дней генная раскладка распространяющегося в Ухани коронавируса стала доступной для всех ученых. В тартуской фирме Icosagen тут же приступили к работе, изменив прежнюю расстановку приоритетов: борющиеся с раком антитела и способы, как ограничить боль без болеутоляющих, упразднив в теле ощущение боли при помощи моноклонарных антител. Все силы были брошены на борьбу с коронавирусом.

Первым ковидным больным в Эстонии стал иранец, который приехал в Таллинн из Риги и вызвал себе врачей. Зараженного иранца доставили в больницу. Это было вечером 26 февраля.

К тому времени в лаборатории тартуской фирмы Icosagen уже имелся кусочек коронавируса и на его основе уже произвели белки вируса. Они тогда были нужны всем и эстонское предприятие смогло это сделать. Бесплатно белки получил только Тартуский университет. «Мы предложили своим партнерам в использование белки, которые мы смогли очистить и охарактеризовать. На них имелся невероятный спрос. Более чем за миллион евро продали эти белки во все концы мира», - говорит Устав.

Болезнь начала распространяться в Эстонии и во второй половине марта фирма связалась с поступившими в больницы ковидными пациентами, которые после выздоровления согласились сдать по 15 миллилитров крови.

Испытано на сирийских хомяках

Из серума крови переболевших коронавирусом выделили образовавшиеся для борьбы с вирусом антитела и на их основе создали уникальные антитела, которые могут препятствовать прикреплению белка коронавируса к клеткам человека.

Всего в крови пациентов были найдены 200 генов антител, 18 из которых оказались такими, которыми можно нейтрализовать вирус. В свою очередь из четырех из них создали линии по производству клеток, которые, как и в теле человека, непрерывно производят антитела для борьбы с вирусом.

Первые лабораторные исследования провели 11 июня. «Мы понимаем, что было бы лучше, провести экспериментальные исследования. Оказывают ли они влияние и в живых животных?» - говорит Устав.

Искали фирмы, которые проводили коронавирусные испытания на животных, тогда их было сложно найти во всем мире. Так появилась французская фирма, где сирийских хомяков сначала заражали коронавирусом, а после вкалывали им изготовленные тартускими учеными антитела.

Сирийские хомяки при исследования нынешнего коронавируса оказались прекрасной живой моделью: животные заболевают точно так же, как люди, начинают чихать, теряют вес.

На зараженных коронавирусом хомяков тартуские антитела повлияли очень эффективно — эффект был явным. Болезнь отступала.

«Антитела были в состоянии остановить размножение вируса даже в очень маленькой концентрации. Вирус подавлялся», - говорит Устав.

Испытания на животных принесли успех. Лекарство давало надежду. Фирма разослала пресс-сообщение. Единственным, кто связался, было посольство США, которое очень быстро предложило возможность для проведения веб-конференции, чтобы понять, что нового придумали в Тарту, и у кого это может вызвать интерес.

В течение последующих месяцев Март Устав дал множество интервью на телевидении и в газетах, сказав в каждом из них: лекарство эффективное и хорошее, но нет денег на его производство: «Есть целый ряд инвесторов и фондов, которые готовы купить Icosagen с потрохами и начать работать самостоятельно. Если мы возьмем эти деньги, то сможем запустить процесс, но Icosagen больше не будет эстонской фирмой».

Устав долго рассказывает о том, что целью его предприятия является предоставление возможности работать для ученых высшей квалификации, работникам университетов. Чтобы они могли себя проявить в профессиональной деятельности высшего уровня. «Корона, конечно, очень помогла в развитии фирмы», - добавил директор по технологиям Icosagen Андрес Мянник.

Нужны миллионы

Устав неоднократно говорил, что хотя новое лекарство от коронавируса выглядит замечательно, его дальнейшее развитие зашло в тупик. Нужны миллионы евро.

«Производство антител стоит три с половиной миллиона. Клинические испытания до пяти миллионов. Работу иммунной системы всех участников нужно точно картировать при анализах. Нужно заплатить врачам, которые общаются с испытуемыми и заполняют протоколы исследований», - говорит Устав.

Чтобы узнать, насколько эффективно многообещающее лекарство помогает людям, нужны 8,5 миллиона евро. Устав говорит, что если вакцинация станет масштабной (во что сейчас поверить сложно) и к каталической Пасхе группы риска будут провакцинированы, то частота заражаемости снизится. Параллельно выяснится, что лекарство больше не нужно. Рынок исчезнет. Устав глубоко вздыхает: «Другая возможность...» Вакцинирование не пойдет так хорошо, как могло бы. Неизвестно, насколько хорошо вакцина помогает, например, пожилым людям. Не у всех может возникнуть иммунный ответ.

«Я — пожилой человек, может быть, моя иммунная система не функционирует нормально. Если вы посмотрите на возраст умерших: иногда очень старые, иногда не такие старые, а иногда вообще не старые, но уже пенсионеры.. Их иммунная система не может справиться с вирусом, - говорит 71-летний Устав. - У пожилых людей вакцины могут работать не так эффективно, поскольку их иммунная система слабее».

Лекарство, основанное на антителах, по его словам, можно использовать в семьях, где есть зараженные, особенно если они входят в группы риска: «Вирус живет только тогда, когда он находится в человеке. Если свести количество зараженных к нулю, вируса больше не будет».

В первом этапе клинических испытаний лекарство должны принять участие как минимум две сотни человек, на следующем этапе речь уже идет о тысячах. На третьем этапе, который Icosagen явно не потянет, нужно провести исследование на как минимум 20 000 людях: «Второй фазой мы хотим доказать, что это не вздор, когда мы говорим, что это очень хорошее лекарство».

Когда испытания подойдут к концу второй фазы, то должна иметься солидная база данных о том, как лекарство действует на людей. Также к тому моменту у Icosagen должна быть готова производить приличную линию клеток, которая в свою очередь производит антитела.

«Люди на меня разозлятся, но я все же скажу: от эстонской науки нет никакой пользы. За исключением самих ученых», - говорит Устав. Мянник тут же вставляет: «Не пишите это!»

Устав продолжает: «Если подумать, единственный научный результат, который имеется у Эстонии, это — МЕ-3 (кисломолочная бактерия, живущая в кефире Hellus) Это — основной результат эстонских ученых». Но и с ним имеются проблемы, поскольку Евросоюз считает, что улучшающие здоровье особенности продукта недостаточно доказаны, и не разрешает указывать соответствующие обещания на упаковке.

Новое экономическое направление

Устав заявляет: «Возможность производства таких биологических лекарств создала бы в Эстонии экономический сектор, через который эстонская наука могла бы себя реализовывать, чтобы улучшить жизнь общества». Icosagen общался со всеми мировыми производителями лекарств, ответ был один: покажите, как это лекарство влияет на людей, тогда вернемся к разговору. Были разговоры о государственной помощи Эстонии, но и они никуда не привели. «Мы встречались с господами Ратасом, Сеэдером, Мартином Хельме и Танелем Кийком, - говорит Устав. - Они сказали, что нужно две недели, и они сообщат о своем решении. Когда через три недели я позвонил, Ратас сказал, что они должны посоветоваться. Каждый раз я звонил в понедельник или во вторник, но в это время Хельме опять что-то сказали по радио в выходные. СМИ занимались этими темами. У них не было времени. На том и остановились».

Первая попытка с ВИЧ

До коронавируса Март Устав пытался спасти мир от ВИЧ.

Декабрь 2001 года. На первой полосе Postimees публикуется новость: «В Хельсинки начинаются испытания произведенной в Эстонии вакцины от ВИЧ. Четверо пациентов-добровольцев позволят сделать себе укол в Клинике Хельсинкского университета, который содержит созданную эстонскими учеными новую вакцину от ВИЧ».

Авторами вакцины являются Март Устав и его коллеги.

Финская фирма FIT Biotech переводит развитие вакцины в Тарту, и многие нынешние коллеги Устава работают в этой фирме. Финны продержались до 2011 года и ушли. Хватит. ВИЧ — это слишком сложно.

«Нам было очень хорошо, могли делать, что хотели», - говорит Устав. И тогда Устав говорил с политиками, но кроме занимавшего тогда пост мэра Тарту Андруса Ансипа, который пришел к выводу, что эстонское производство вакцины нужно всячески поддержать, никто другой не бросился реализовывать эти идеи.

В 2018 году развивавшая изобретенную Уставом вакцину от ВИЧ финская фирма FIT Biotech обанкротилась. Причина проста: крупные фармпроизводства решили, что выгоднее каждый месяц продавать ВИЧ-позитивным антиретровирусные лекарства. Один укол вакцины на всю жизнь нанесет смертельный удар по бизнесу.

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