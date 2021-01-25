Ханимяги: центристы попытаются убедить избирателей в своей надежности

"Я верю, что старейшая партия Эстонии сможет постепенно шаг за шагом преодолеть все нынешние трудности и доказать, что мы являемся надежными партнерами для своих избирателей и для Эстонии в целом", - сказал Ханимяги, который в настоящее время является старейшиной столичного района Хааберсти.

На посту генсека он заменит депутата Рийгикогу Михаила Корба, которого подозревают в коррупции. Подозрение в коррупции в связи со строящимся в Таллинне торгово-офисным комплексом Porto Franco предъявлено и самой Центристской партии.

После разразившегося скандала лидер центристов Юри Ратас объявил о своей отставке с поста премьер-министра, что повлекло за собой развал предыдущей правительственной коалиции, которую сформировали Центристская партия, EKRE и "Отечество".

Новую коалицию сформировали Партия реформ и Центристская партия.