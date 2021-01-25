За сутки в Эстонии прибавилось 259 зараженных

Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 122 человек. В Харьюмаа 98 новых случая приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 36, в Ида-Вирумаа — 32, в Пярнумаа — 29, в Вырумаа — девять, в Ляэне- и Ляэне-Вирумаа — по пять, в Валга- и Рапламаа — по четыре, в Ярвамаа — три, в Йыгева- и Вильяндимаа — по два, в Пыльвамаа — один новый случай. На Сааремаа и Хийумаа новых заражений не выявлено. В случае пяти положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 540,0 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,2% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья более 28 300 человек

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находится более 14 400 человек, 3222 из которых инфицированы.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находится более 5400 человек, из которых инфицированы 1260.

Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 3400 человек, из которых инфицированы 711 (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из Пыхьяского, Идаского и Ляэнеского регионов).

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится более 5100 человек, из которых инфицированы 1130 (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из Пыхьяского, Идаского и Ляэнеского регионов).

В больницах 417 пациентов

По состоянию на утро 25 января в Эстонии в больничном лечении нуждается 417 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 45 пациентам, из которых 28 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Открыли 50 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали восемь человек, одного перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались семь человек с коронавирусом — 90-летний мужчина, 85-летняя женщина, 81-летняя женщина, 80-летний мужчина, две 79-летние женщины и 68-летняя женщина. Всего с начала эпидемии в Эстонии умерло 383 человека с коронавирусом.

В больницах завершено 2240 случаев заболевания COVID-19 у 2198 человек.

По состоянию на 25 января выздоровело 30 148 человек. Из них истории болезни 21 469 человек (71,2%) завершены, у 8679 человек (28,8%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 744 148 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 40 975 положительных первичных результатов (5,5% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 26 126 человек

От COVID-19 были вакцинированы 26 126 человек. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.