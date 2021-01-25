Пн, 25.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
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За сутки в Эстонии прибавилось 259 зараженных
Скончались семеро

Пярнуская больница. ФОТО: Tairo Lutter

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3099 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было 259, то есть 8,4% от общего количества. Семеро скончались.

Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 122 человек. В Харьюмаа 98 новых случая приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 36, в Ида-Вирумаа — 32, в Пярнумаа — 29, в Вырумаа — девять, в Ляэне- и Ляэне-Вирумаа — по пять, в Валга- и Рапламаа — по четыре, в Ярвамаа — три, в Йыгева- и Вильяндимаа — по два, в Пыльвамаа — один новый случай. На Сааремаа и Хийумаа новых заражений не выявлено. В случае пяти положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 540,0 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,2% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья более 28 300 человек

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находится более 14 400 человек, 3222 из которых инфицированы.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находится более 5400 человек, из которых инфицированы 1260.

Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 3400 человек, из которых инфицированы 711 (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из Пыхьяского, Идаского и Ляэнеского регионов).

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится более 5100 человек, из которых инфицированы 1130 (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из Пыхьяского, Идаского и Ляэнеского регионов).

В больницах 417 пациентов

По состоянию на утро 25 января в Эстонии в больничном лечении нуждается 417 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 45 пациентам, из которых 28 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Открыли 50 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали восемь человек, одного перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались семь человек с коронавирусом — 90-летний мужчина, 85-летняя женщина, 81-летняя женщина, 80-летний мужчина, две 79-летние женщины и 68-летняя женщина. Всего с начала эпидемии в Эстонии умерло 383 человека с коронавирусом.

В больницах завершено 2240 случаев заболевания COVID-19 у 2198 человек.

По состоянию на 25 января выздоровело 30 148 человек. Из них истории болезни 21 469 человек (71,2%) завершены, у 8679 человек (28,8%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 744 148 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 40 975 положительных первичных результатов (5,5% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 26 126 человек

От COVID-19 были вакцинированы 26 126 человек. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу.  Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Всем вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинирование против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации откладывается как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,4 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

Скачайте приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее смотрите на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 259 171 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 2834 раза, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 312.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите свои контакты с другими людьми к минимуму и проводите как можно больше времени дома, чтобы снизить риск заразиться самому и передать инфекцию кому-то из своих домочадцев.

С нового года возмещение по больничному выплачивается начиная со второго дня болезни. Право на возмещение по больничному также имеют люди, близко контактировавшие с больными COVID-19, за дни пребывания в самоизоляции. Собственная ответственность работника распространяется на первый день болезни, возмещение со второго по пятый день выплачивает работодатель, а Больничная касса компенсирует пребывание на больничном начиная с шестого дня. Подробную информацию можно найти на сайте Больничной кассы.

Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.

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