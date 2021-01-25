Великобритания планирует ввести более жесткие ограничения для приезжающих в страну людей

Предполагается, что в понедельник правительство страны рассмотрит введение более жестких ограничений для приезжающих в страну людей.

Ученые не исключают, что вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, может повлиять на эффективность вакцин от Covid-19. Известно также, что он способен распространяться быстрее, чем предыдущие штаммы коронавируса.

Тем временем британские власти призывают людей, уже привившихся от коронавируса, продолжать соблюдать все меры предосторожности. В первые две-три недели после прививки человек может заразиться ковидом, и даже если он не заболеет сам, может передать вирус кому-то еще, предупредил в воскресенье заместитель главного санитарного врача Британии Джонатан Ван Там. "Мы еще не знаем, как вакцина влияет на передачу", - написал врач в авторской статье в газете The Sunday Telegraph.

В Британии продолжается массовая вакцинация населения. По данным минздрава, прививку получили уже 75% людей старше 80 лет, а общее число вакцинированных в стране превысило 5,4 млн.

Но эти цифры касаются людей, получивших лишь первую дозу вакцины. Чтобы препарат быстрее получило как можно большее число людей, британские власти продлили период между первой и второй дозами с трех до 12 недель, но это решение вызывает вопросы у специалистов.

Британская медицинская ассоциация на днях призвала власти сократить этот период до шести недель из-за растущих опасений, что 12-недельное ожидание бустера (второй дозы) может снизить эффективность вакцины.