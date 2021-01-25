Эстония хочет обсудить ситуацию с Навальным на предстоящем заседании ПАСЕ

«Обе темы остро противоречат принципам прав человека, – сказала руководитель делегации Эстонии в ПАСЕ Мария Юферева-Скуратовски. – Поэтому мы считаем важным обсудить эти вопросы в ассамблее. Учитывая повышенное внимание к задержанию Навального, можно предположить, что тема Беларуси в этот раз несколько отойдет на задний план. Тем более важно для нас удерживать вопрос о ситуации в Беларуси на повестке дня».

Также, по словам Юферевой-Скуратовски, в качестве важного вопроса на ассамблее будет рассматриваться тема вакцинации от COVID-19.

Во вторник состоятся выборы судей Европейского суда по правам человека, заместителя Генерального секретаря Совета Европы и Генерального секретаря Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Вечером в тот же день пройдет голосование по совместной процедуре о призыве к порядку нарушителей принципов Совета Европы. Инициатива нашла широкую поддержку, но делегация Российской Федерации выразила желание представить со свой стороны поправки.

В понедельник Юферева-Скуратовски выступит на обсуждении председательства Германии, а также наблюдения за выборами парламента Грузии. В среду член делегации Вилья Тоомаст расскажет о вакцинировании против COVID-19. В четверг на внеочередных дебатах Раймонд Кальюлайд и Мария Юферева-Скуратовски хотят выступить в поддержку Навального.

Также в видеовстрече примут участие члены делегации Эстонии Ээрик-Нийлес Кросс, Урмас Рейтельманн и Райво Тамм.