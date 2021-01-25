Десятки литовцев пожаловались на побочные эффекты вакцины от Covid-19

Как сообщила BNS старший советник Отдела фармакологической бдительности и информации об отравлениях Государственной службы по контролю за лекарствами Литвы Ругиле Пильвинене, больше такой информации стало поступать после введения второй дозы вакцины.

"Мы видим тенденцию, что после того, как началась вакцинация второй дозой, мы получили больше сообщений о нежелательных реакциях, чем за тот же период после первой дозы вакцины", – сказала она.

По словам Пильвинене, тенденция, при которой нежелательные реакции отмечаются после повторной дозы, отмечена и во время клинических испытаний вакцины и указана в описании свойств вакцины BioNTech и Pfizer.

Она утверждает, что большинство сообщений были о единичных нежелательных реакциях: боли в руке, увеличении лимфоузлов на той стороне тела, где была введена вакцина, отеках. Системные реакции - такие, как жар - не преобладают.

Все же, по ее словам, были случаи, когда люди сообщали о высокой температуре в 38-39 градусов, сильной головной боли, рвоте, однако это были единицы.

"Были люди, которые сообщили о рвоте, было одно сообщение о том, что человек очень плохо себя чувствовал, болела голова, он обратился с этим в приемное отделение. Однако у нас нет данных о том, что этим людям потребовалась стационарное, долговременное лечение", – сказала представитель службы.

Все нежелательные реакции, о которых сообщалось, проходили за несколько дней, позднее человек чувствовал себя нормально.

Также было получено несколько сообщений о том, что у людей сразу же после вакцинации снижалось давление, однако пока нет данных о том, что могла быть острая аллергическая реакция. Им была предоставлена помощь в учреждениях, где они прививались.