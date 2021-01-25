Елена Вяльбе вступилась за Большунова: финн поступил по-свински

По словам Вяльбе, во время гонки Александр не хотел бить финского лыжника палкой – это вышло случайно, а вот въехал в толпу с финнами Большунов специально.

"Да, это неспортивное поведение, но я на стороне Александра, – цитирует Вяльбе РИА Новости. – Финн поступил по-свински, по-другому сказать не могу. По лицу Мяки было видно, что он понимал, что нарушил правила, был испуган, предполагал, что им тоже прилетит".

Вяльбе уточнила, что после конфликта российские спортсмены подошли к финским гонщикам и пожали им руки: "Мы не хотим какой-то войны, это понятно, но реально должна быть какая-то справедливость. На наш взгляд, здесь несовершенны правила, потому что каждый раз они читаются по-новому".

Напомним, на финишной прямой Большунова подрезал финский спортсмен Йони Мяки, после этого россиянин отмахнулся палкой от соперника. Сразу после финиша Александр врезался в толпу финских лыжников.

Вскоре Большунов принес соперникам извинения, но жюри приняло решение лишить сборную России бронзовых медалей за неспортивное поведение. Вместо них бронзу завоевала вторая российская команда, финишировавшая четвертой. Победителями гонки стала команда Норвегии. Серебро завоевали финские лыжники.