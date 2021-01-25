Суд рассмотрит вопрос об УДО осужденного за работу на ГРУ Ильи Тихановского

В прошлом году суд отказал Тихановскому в УДО, хотя ни Тартуская тюрьма, ни прокурор не возражали против условно-досрочного освобождения осужденного, при условии применения электронного наблюдения и выполнения им других обязательств, пишет Rus.ERR.
Гражданина Эстонии Илью Тихановского задержали 10 декабря 2017 года, спустя два дня он был арестован.
Согласно обвинению Госпрокуратуры, он действовал в интересах ГРУ, собирая информацию о жизненно важных объектах с точки зрения государственной обороны и функционирования государства.
3 апреля 2018 Тартуский уездный суд, рассматривавший дело в порядке согласительного производства, приговорил его к четырем годам лишения свободы.
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