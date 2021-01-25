Пн, 25.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Суд рассмотрит вопрос об УДО осужденного за работу на ГРУ Ильи Тихановского
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Суд рассмотрит вопрос об УДО осужденного за работу на ГРУ Ильи Тихановского

Илья Тихановский. ФОТО: Kaitsepolitsei aastaraamat

В феврале Тартуский уездный суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) предпринимателя Ильи Тихановского (43), который весной 2018 года был приговорен к четырем годам лишения свободы за работу на Главное разведывательное управление (ГРУ) России.

В прошлом году суд отказал Тихановскому в УДО, хотя ни Тартуская тюрьма, ни прокурор не возражали против условно-досрочного освобождения осужденного, при условии применения электронного наблюдения и выполнения им других обязательств, пишет Rus.ERR.

Гражданина Эстонии Илью Тихановского задержали 10 декабря 2017 года, спустя два дня он был арестован.

Согласно обвинению Госпрокуратуры, он действовал в интересах ГРУ, собирая информацию о жизненно важных объектах с точки зрения государственной обороны и функционирования государства.

3 апреля 2018 Тартуский уездный суд, рассматривавший дело в порядке согласительного производства, приговорил его к четырем годам лишения свободы.

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