Пн, 25.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Шесть дней в коронавирусном очаге. Добровольно

Студентка-медик Анника Ныммик шесть дней проработала добровольцем в Южно-Эстонской больнице. ФОТО: Арвед Брейдакс

Когда в середине января превратившаяся в коронавирусный очаг Южно-Эстонская больница критически нуждалась в работниках, студентка-медичка Тартуского университета Анника Нымме размышляла недолго: собрала вещи и отправилась в Выру, чтобы посвятить оставшееся после сессии свободное время уходу за больными, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«Я теперь даже во сне вижу, как дезинфицирую руки», - говорит Анника Ныммик, одна из восьми студентов-медиков ТУ, которые в сложный для Южно-Эстонской больницы момент пришли на работу добровольцами. Студентке второго курса Аннике, которая учится на физиотерапевта, во время недельной работы в больнице дезинфицировать руки пришлось тысячи раз: «Вижу во сне, как иду к пациентам, захожу в палату, выхожу и забываю продезинфицировать… Просыпаюсь и сразу иду мыть руки, потому что во сне все было как наяву».

С Анникой мы встретились в гостинице «Kubija» в четверг вечером, когда у нее закончилась последняя смена в больнице, ее провакцинировали, и она уже была готова возвращаться в родной город Тарту, имея за спиной шестидневный период работы добровольцем в Южно-Эстонской больнице.

12 часов беготни

«Работать пришлось там, где в помощи нуждались больше всего, - говорит она. - Меня отправили в центр сестринской помощи, где основной работой является раздача еды, забота о том, чтобы лекарства были приняты, а показатели жизни измерены: пульс, сатурация… Все эти вещи. Иногда появлялась передышка - и на новый круг».

Смены Ныммик начинались в 7.30 и длились 12 часов: «Вечером в половине восьмого шла в гостиницу поспать, а утром опять на работу».

Призыв прийти на помощь временно оставшейся без десятков работников больнице дошел до Анники во вторник, 12 января: «Думать долго — почему и куда — мне не пришлось. У меня было свободное время, поскольку экзамены я сдала в декабре, так почему не помочь? Это лучше, чем просто сидеть дома».

В четверг в Клинике ТУ в группе добровольцев провели быстрое обучение: как пользоваться защитным снаряжением, в пятницу Анника уехала в Выру и в субботу приступила к работе.

Каждая болезнь серьезна

«Я была в центре сестринской помощи, где ковидные больные были изолированы. Для того, чтобы заниматься здоровыми, каждый раз нужно было носить защитное оснащение и менять одежду, - объяснила Ныммик. - Идешь к пациенту в одной одежде, выходишь, переодеваешься, проводишь дезинфекцию, моешься, надеваешь новое снаряжение и идешь к следующему».

Подопечные, несмотря на проникший с больницу коронавирус, по словам Анники, были спокойны: «Какой-то страх, конечно, все равно был. Ты не видишь этой болезни - и вдруг она оказывается у тебя, и ты не знаешь, где ее подцепил. Заразиться можно где угодно. Поэтому важно поддерживать у пациентов спокойное настроение и не говорить о вирусе слишком много. Хотя мы говорили и о нем».

А говорить с пациентами приходилось много, поскольку, по словам Ныммик, им нравится общаться. Это, конечно, увеличивало круг обхода, но, с другой стороны, сохранение хорошего настроения у больных людей — это большая ценность: «Очень важно, что чувствует сам пациент. Цифры замеров — это одно, но также важно, как пациент описывает свое самочувствие».

Сама Ныммик, работая в ковидном очаге, страха не чувствовала: «Каждая болезнь серьезная, просто корона распространяется очень быстро и является новым заболеванием». Страх, как она считает, помогают распространять СМИ, но Анника, по ее словам, не успевает читать новости.

Себя нужно беречь

На данный момент мы уже почти год живем в условиях эпидемии. Насколько за этот год у Ныммик изменилось собственное отношение к этой болезни? «Я видела ее своими глазами, и я, конечно, не тот человек, который скажет, что коронавируса не существует, - говорит она. - Я воспринимаю его как любую другую болезнь. Весной было странное ощущение, когда университет внезапно закрыли. Так я поняла, что дело серьезно».

Хотя количество зараженных в Эстонии сейчас больше, чем во время весеннего чрезвычайного положения, Ныммик не уверена, что нужно закрыть страну: «Каждый человек должен быть ответственным. Не нужно болтаться по крупным торговым центрам. Носите маски, соблюдайте дистанцию — это А и Б. Если посмотреть, как в магазинах пользуются дезинфицирующими средствами, то его брызгают на руки, пару раз потрут - и все. В действительности, каждое движение нужно повторить по пять раз. Поскольку болезнь распространяется через слизистые, то не нужно трогать грязными руками глаза. Не нужно есть руками. Мы и не замечаем, как часто прикасаемся к лицу, но грязных рук достаточно, чтобы вирус начал распространяться...»

Кроме центра сестринской помощи студенты-добровольцы помогали и в отделении внутренних заболеваний. Остались ли ими довольны в больнице? «Студенты работали с ковидными пациентами в обоих отделениях и выполняли задачи санитаров, - сказала руководитель сестринского дела Южно-Эстонской больницы Яна Тролла. - Мы очень довольны, поскольку каждая пара рук в нынешней сложной ситуации была на вес золота».

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