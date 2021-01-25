Пн, 25.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Город продавливает трамвайную ветку в историческом квартале

  • Необходимо целостное планирование
  • Сначала нужна ветка до порта
  • Жильцы ждут ответов на многие вопросы
Жительница улицы Татари Мадле Липпус стоит там, откуда в будущем будет осуществлен прорыв бульвара Рявала. ФОТО: Tairo Lutter

Таллиннская горуправа накануне Нового года обнародовала проект условий проектирования так называемого прорыва на бульваре Рявала, что вызвало среди жителей района, мягко говоря, живой отклик, пишет Postimees.

Вдобавок проект был подготовлен как раз между Рождеством и Новым годом, когда большинству людей как-то недосуг углубляться в изучение документов.

Прорыв предполагает, что рядом с районом пройдет новая дорога, соединяющая Пярнуское шоссе с бульваром Рявала, причем в какой-то момент по ней пойдут трамваи. Если ехать со стороны Тынисмяги по Пярнускому шоссе в сторону центра, то в будущем транспорт больше не будет сворачивать налево на углу улиц Сакала и Сюда по Пярнускому шоссе, а по элегантной дуге свернет направо, огибая редкое дерево гинкго, на улицу Сюда. Через сто метров последует поворот на 90 градусов влево, между старых деревянных домов, а затем дорога довольно прямо пройдет в сторону бульвара Рявала и улицы Татари. После чего на ее пути окажется дом Татари 14/1, который, очевидно, будет снесен. А затем коридор для общественного транспорта уже по прямой пройдет до улицы Лайкмаа, где планируемые трамвайные пути должны будут соединиться с трамвайной веткой из порта, которая должна быть построена к тому времени.

Жители ждут пояснений

Жители района считают, что столь важный объект нельзя планировать, просто представив проектные условия, поэтому они внесли мэрии свое предложение. Под возражением подписались представители минимум двадцати квартирных товариществ, представляющие около 500 квартирособственников.

«Времени было так мало, что не у каждого успели спросить. Наверняка найдутся и такие владельцы квартир, которые уже сейчас очень довольны планировкой», - сказала жительница улицы Татари Мадле Липпус.

«Никто же не против общественного транспорта. Но мы скажем то же, что говорили два года назад, когда об этом прорыве только начинали говорить: сначала проведите базовые исследования. Покажите, что это здесь нужно. Сейчас просто кажется, что отчаянно необходимо потратить какие-то евроденьги или же это часть чьей-то предвыборной кампании», - сказала Липпус.

Дом оливкового цвета, скорее всего, будет снесен. ФОТО: Tairo Lutter

Эстонский союз архитекторов тоже считает, что строительство объекта, оказывающего столь большое влияние, требует более широкого обсуждения. А именно, в условиях проектирования сказано, что все необходимые базовые исследования необходимо провести в ходе проектирования.

«Эстонский союз архитекторов считает, что цель спроектировать бульвар Рявала как целостное, центральное пространственное решение достижима только с помощью архитектурного конкурса, который будет проведен после проведения базовых исследований. Эстонский союз архитекторов предлагает не выпускать проектные условия в такой форме», - сказал президент Союза Андро Мянд в письме, отправленном горуправе.

Такого же мнения придерживается и вице-мэр Андрей Новиков. «Мы вместе с Департаментом городского планирования и Транспортным департаментом посмотрели, каким должен быть этот дорожный коридор. Было две версии и несколько месяцев ушло на обсуждение, какой из вариантов был бы более правильным. Следующим шагом и является составление предварительного проекта, которое уже входит в задачи Департамента окружающей среды и коммунальных услуг. И для строительства дороги не надо ни составлять детальную планировку, ни проводить архитектурный конкурс. Рейди-теэ и другие крупные дороги тоже построены без планировки», - сказал Новиков.

«Дорога задумана как коридор для общественного транспорта, который соединит Пярнуское шоссе с бульваром Рявала и по которому можно будет также пустить трамвай. Для этого прежде всего необходимо построить трамвайную ветку, так чтобы можно было соединить ветку Рявала с веткой из порта на улице Лайкмаа», - пояснил вице-мэр.

По словам Новикова, в городском транспортном департаменте была составлена и новая схема общественного транспорта, которая учитывает транспортный коридор на бульваре Рявала, но она еще не была представлена общественности. «Она очень логична, делает общественный транспорт более эффективным и уменьшает дублирование линий», - заявил Новиков.

С финансированием пока неясно

«Покажите нам эту схему. Объясните и убедите, что этот прорыв необходим. Обсудите это дело с людьми», - посоветовала Липпус властям. Жителям план не нравится уже хотя бы потому, что трасса прорыва спроектирована с очень сложными поворотами, который будут вызывать звуковой и световой шум.

Также не было учтено, что на Пярнуском шоссе, Татари, Кентманни, Лаутери, Лембиту, Каубамая и Лайкмаа появятся уменьшающие плавность движения перекрестки, которые будут вызывать еще большее шумовое и звуковое загрязнение для жильцов окрестных домов. Часть жильцов обеспокоены и предстоящим уменьшением парковочных мест, которых и без того не хватает.

По словам главы Департамента окружающей среды и коммунальных услуг Айна Вальдманна, проект еще только в начальной стадии и по мере сил на все вопросы будет дан ответ. «Недавно это обсуждалось на совете Кесклинна, теперь из этого будут сделаны выводы и спланированы следующие шаги. Первым делом ответят всем, кто прислал свое мнение о проекте, затем обсуждение продолжится», - сказал Вальдманн.

На вопрос, когда может быть начато строительство прорыва, сейчас ни один городской чиновник отвечать не хочет. Прежде всего, необходимо найти финансирование для трамвайной ветки из порта, и только потом можно будет подумать о прорыве на Рявала. «Строительство трамвайной ветки в любом случае так дорого, что Таллинн без помощи государства не справится», - сказал Новиков. Поскольку пока никакой возможности финансирования не маячит даже на горизонте, нет и никакого графика строительства прорыва. Другой вопрос, остающийся без ответа: почему? Кому нужен этот прорыв? На это не дает ответа ни один чиновник. Но глядя на историю строительства крупнейших дорог в Таллинне, возникает подозрение, что каждое дорожное строительство – лишь подготовка к следующему.

Проект главной дороги был остановлен, поскольку прежде необходимо построить бульвар Эстония вместе с автомобильным туннелем. А потом выяснилось, что прежде, чем обновить бульвар Эстония, необходимо осуществить прорыв на Рявала. Но и его нельзя построить, пока не будет готова трамвайная ветка из порта.

Почему для прорыва на Рявала нужен архитектурный конкурс?

Андро Мянд

Президент Эстонского союза архитекторов

10-15 лет назад основным центром Таллинна был Старый город, где были бары-кафе и прочие места, куда ходили люди. На сегодняшний день центр сдвинулся из Старого города к северу, поэтому часть к югу от него оказалась в особенно печальном положении. На бульваре Рявала четыре полосы движения, а потом еще две полосы для парковки, но в то же время там нет дорожной нагрузки, поскольку бульвар Рявала – это тупик. Это просто улица другого измерения, которая, по сути, мертва. У нее очень большой потенциал, поскольку там есть земля и нет транзитного движения.

Когда проект главной улицы был остановлен несколько лет назад, в качестве причины называлось именно то, что в начале Пярнуского шоссе и Нарвского шоссе было слишком сильное движение. Бульвар Рявала – идеальное место, где можно создать хорошее и приятное городское пространство.

Бульвар Рявала очень важен, поскольку он находится в центре города и вокруг него сразу начнут происходить большие дела. Во-первых, начнет обновляться "Каубамая", во-вторых, начнется проектирование от дома проектировщиков в квартале Рявала до Академической библиотеки ТлУ. Там начнется разработка проекта на бывшем участке Художественной академии. Напрямую это, конечно, не дотягивается до бульвара Рявала, но все же находится в поле его влияния, как и весь квартал Маакри.

Театральная площадь стоит сейчас практически неиспользованной, это потраченное впустую городское пространство. И все же она была создана Александром Нийне, имеет свою ценность, и это пространство необходимо переосмыслить. Весь квартал Рявала мог бы расшириться на общественное пространство, в том числе находящийся по другую сторону Театральной площади Solaris.

В ближайшее десятилетие ситуация в этом районе очень сильно изменится, и его необходимо планировать как единое целое.

В последние годы в Эстонии было построено много площадей. Некоторые вышли неудачно, но это, скорее, из-за недостаточной предварительной работы. Однако есть и очень хорошие примеры, как, например, Эльва, где из практически мертвого места летом возникла территория, которой очень активно пользуются.

Бульвар Рявала представляет собой такую же зону, у которой большой потенциал.

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