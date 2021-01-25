Город продавливает трамвайную ветку в историческом квартале

«Дорога задумана как коридор для общественного транспорта, который соединит Пярнуское шоссе с бульваром Рявала и по которому можно будет также пустить трамвай. Для этого прежде всего необходимо построить трамвайную ветку, так чтобы можно было соединить ветку Рявала с веткой из порта на улице Лайкмаа», - пояснил вице-мэр.

По словам Новикова, в городском транспортном департаменте была составлена и новая схема общественного транспорта, которая учитывает транспортный коридор на бульваре Рявала, но она еще не была представлена общественности. «Она очень логична, делает общественный транспорт более эффективным и уменьшает дублирование линий», - заявил Новиков.

С финансированием пока неясно

«Покажите нам эту схему. Объясните и убедите, что этот прорыв необходим. Обсудите это дело с людьми», - посоветовала Липпус властям. Жителям план не нравится уже хотя бы потому, что трасса прорыва спроектирована с очень сложными поворотами, который будут вызывать звуковой и световой шум.

Также не было учтено, что на Пярнуском шоссе, Татари, Кентманни, Лаутери, Лембиту, Каубамая и Лайкмаа появятся уменьшающие плавность движения перекрестки, которые будут вызывать еще большее шумовое и звуковое загрязнение для жильцов окрестных домов. Часть жильцов обеспокоены и предстоящим уменьшением парковочных мест, которых и без того не хватает.

По словам главы Департамента окружающей среды и коммунальных услуг Айна Вальдманна, проект еще только в начальной стадии и по мере сил на все вопросы будет дан ответ. «Недавно это обсуждалось на совете Кесклинна, теперь из этого будут сделаны выводы и спланированы следующие шаги. Первым делом ответят всем, кто прислал свое мнение о проекте, затем обсуждение продолжится», - сказал Вальдманн.

На вопрос, когда может быть начато строительство прорыва, сейчас ни один городской чиновник отвечать не хочет. Прежде всего, необходимо найти финансирование для трамвайной ветки из порта, и только потом можно будет подумать о прорыве на Рявала. «Строительство трамвайной ветки в любом случае так дорого, что Таллинн без помощи государства не справится», - сказал Новиков. Поскольку пока никакой возможности финансирования не маячит даже на горизонте, нет и никакого графика строительства прорыва. Другой вопрос, остающийся без ответа: почему? Кому нужен этот прорыв? На это не дает ответа ни один чиновник. Но глядя на историю строительства крупнейших дорог в Таллинне, возникает подозрение, что каждое дорожное строительство – лишь подготовка к следующему.

Проект главной дороги был остановлен, поскольку прежде необходимо построить бульвар Эстония вместе с автомобильным туннелем. А потом выяснилось, что прежде, чем обновить бульвар Эстония, необходимо осуществить прорыв на Рявала. Но и его нельзя построить, пока не будет готова трамвайная ветка из порта.

Почему для прорыва на Рявала нужен архитектурный конкурс?

Андро Мянд

Президент Эстонского союза архитекторов

10-15 лет назад основным центром Таллинна был Старый город, где были бары-кафе и прочие места, куда ходили люди. На сегодняшний день центр сдвинулся из Старого города к северу, поэтому часть к югу от него оказалась в особенно печальном положении. На бульваре Рявала четыре полосы движения, а потом еще две полосы для парковки, но в то же время там нет дорожной нагрузки, поскольку бульвар Рявала – это тупик. Это просто улица другого измерения, которая, по сути, мертва. У нее очень большой потенциал, поскольку там есть земля и нет транзитного движения.

Когда проект главной улицы был остановлен несколько лет назад, в качестве причины называлось именно то, что в начале Пярнуского шоссе и Нарвского шоссе было слишком сильное движение. Бульвар Рявала – идеальное место, где можно создать хорошее и приятное городское пространство.

Бульвар Рявала очень важен, поскольку он находится в центре города и вокруг него сразу начнут происходить большие дела. Во-первых, начнет обновляться "Каубамая", во-вторых, начнется проектирование от дома проектировщиков в квартале Рявала до Академической библиотеки ТлУ. Там начнется разработка проекта на бывшем участке Художественной академии. Напрямую это, конечно, не дотягивается до бульвара Рявала, но все же находится в поле его влияния, как и весь квартал Маакри.

Театральная площадь стоит сейчас практически неиспользованной, это потраченное впустую городское пространство. И все же она была создана Александром Нийне, имеет свою ценность, и это пространство необходимо переосмыслить. Весь квартал Рявала мог бы расшириться на общественное пространство, в том числе находящийся по другую сторону Театральной площади Solaris.

В ближайшее десятилетие ситуация в этом районе очень сильно изменится, и его необходимо планировать как единое целое.

В последние годы в Эстонии было построено много площадей. Некоторые вышли неудачно, но это, скорее, из-за недостаточной предварительной работы. Однако есть и очень хорошие примеры, как, например, Эльва, где из практически мертвого места летом возникла территория, которой очень активно пользуются.

Бульвар Рявала представляет собой такую же зону, у которой большой потенциал.