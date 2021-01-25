Футзал: отставание "Космоса" от "Виймси" увеличилось до пяти очков, Нарва разгромила Силламяэ

Столичный "Космос" не смог на своей площадке переиграть тартуский "Максимум" - 4:4, а футзалисты "Кохила" сумели воспользоваться преимуществом домашней площадки и переиграли "Динамо" из Румму - 6:3.

В дерби Ида-Вируского уезда "Нарва Юнайтед" принимала силламяэский "Силмет" и оказалась сильнее - 11:4. По хет-трику на свой счет записали нарвитянин Семен Федотов и силламяэсец Станислав Быстров.

Еще один матч 8 тура "Рейвенс" - "Виймси Смсраха" назначен на 10 февраля.

Лидируют в чемпионате виймсицы, набравшие в шести матчах максимально возможные 18 очков. "Космос" сыграл столько же поединков, набрав 13 баллов, а "Нарва Юнайтед" и "Силмет" имеют в своем активе по 12 очков, но у нарвитян одна игра в запасе.