Футзал: отставание "Космоса" от "Виймси" увеличилось до пяти очков, Нарва разгромила Силламяэ
На минувших выходных прошли три матча восьмого тура высшей лиги чемпионата Эстонии по футзалу, пишет Rus.ERR.
На минувших выходных прошли три матча восьмого тура высшей лиги чемпионата Эстонии по футзалу, пишет Rus.ERR.
Столичный "Космос" не смог на своей площадке переиграть тартуский "Максимум" - 4:4, а футзалисты "Кохила" сумели воспользоваться преимуществом домашней площадки и переиграли "Динамо" из Румму - 6:3.
В дерби Ида-Вируского уезда "Нарва Юнайтед" принимала силламяэский "Силмет" и оказалась сильнее - 11:4. По хет-трику на свой счет записали нарвитянин Семен Федотов и силламяэсец Станислав Быстров.
Еще один матч 8 тура "Рейвенс" - "Виймси Смсраха" назначен на 10 февраля.
Лидируют в чемпионате виймсицы, набравшие в шести матчах максимально возможные 18 очков. "Космос" сыграл столько же поединков, набрав 13 баллов, а "Нарва Юнайтед" и "Силмет" имеют в своем активе по 12 очков, но у нарвитян одна игра в запасе.
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