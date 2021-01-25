Клиент купил Peugeot, который оказался «ведромобилем», отремонтированным с помощью монтажной пены и кусков пластика

Согласно материалам дела, в начале октября 2020 года клиент приобрел у предприятия Autodeost OÜ автомобиль Peugeot 307 за 1099 евро. После покупки выяснилось, что машина не в состоянии пройти техосмотр, так как днище транспортного средства полностью проржавело, а ремонт был осуществлен с помощью монтажной пены и других подручных материалов. Также у машины был сломан бачок для мочевины (AdBlue) и его крепление, а также был неисправен находящийся в бачке датчик.

Кроме монтажной пены, для ремонта дырок в днище автомобиля использовались куски пластиковой канистры. Пороги можно было продавить пальцем — то есть под краской совсем не было металла.

20 октября покупатель отправил письменный запрос продавцу, в котором потребовал ремонта выявленных недостатков, либо возврата уплаченных денег. Продавец никак не отреагировал на письмо.

В ноябре клиент представил сделанную в автомастерской Rif-Auto OÜ калькуляцию, согласно которой, устранение выявленных недостатков обошлось бы в 1315 евро, что превышало стоимость самого автомобиля. После этого клиент потребовал у продавца либо возместить ущерб, либо расторгнуть договор, чтобы вернуть уплаченные деньги.

Комиссия по рассмотрению потребительских жалоб удовлетворила жалобу клиента и обязала Autodeost OÜ вернуть клиенту деньги. Продавец так и не удосужился как-то прокомментировать произошедшее. Клиент также не смог получить от продавца какого-либо ответа.

Согласно решению комиссии, купленный автомобиль не отвечал условиям договора, а выявленные недостатки были настолько серьезными, что исключали использование товара по назначению. Комиссия постановила, что покупатель имеет право требовать возмещения ущерба, либо расторжения договора. В случае расторжения договора клиенту должны быть возвращены уплаченные при покупке машины деньги.

Стороны могут оспорить решение в уездном суде.

Интересно, что предприятие Autodeost OÜ ранее попадало в черный список Департамента защиты прав потребителей и технического надзора в связи с нарушением условий договора.