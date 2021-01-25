У болевших и потерявших в доходах из-за коронавируса есть шанс на возврат денег

Несмотря на то, что в прошлом году никаких изменений в плане налогов на рабочую силу не происходило, год оказался чрезвычайным. С марта многим начали сокращать зарплаты, а в мае и июне сотни тысяч работников Эстонии получали пособия по зарплате от Кассы страхования от безработицы. Установленные государством требования обязывали работодателя заплатить работнику минимум 150 евро, а 70 процентов от указанной в трудовом договоре зарплаты, но не более 1000 евро, платила Касса.

В Налогово-таможенном департаменте нам объяснили, что пока трудно сказать, как в итоге сложится ситуация с не облагаемым налогом минимумом у работников, поскольку расчет ведется не в месячном, а все же в годовом исчислении, однако: «Поскольку Касса страхования от безработицы удерживала подоходный налог со всей суммы и не учитывала не облагаемую налогом часть, действительно может получиться так, что человек использовал меньше свободного от налогов дохода, а значит, подав декларацию, он может получить назад переплаченный налог».

Подробнее о расчете не облагаемого налогом дохода можно прочесть здесь.

То же самое относится и к больничным листам. В прошлом году люди активно брали больничные и по причине собственной болезни, и для ухода за заболевшими родственниками. Компенсация не покрывает всех расходов, и расчет свободной от налогов суммы идет иначе, однако, как уточнили в департаменте, и в этом случае нужно смотреть весь доход за год - возможно, и это принесет какой-то возврат.

Напомним, подача деклараций о доходах за прошлый год начнется 15 февраля и продлится до 30 апреля. Первые возвраты начнутся 26 февраля. Если декларация будет подана на бумажном носителе, то возвращать переплаченный налог начнут с 15 марта. Если же окажется, что человек, напротив, должен доплатить государству, это будет нужно сделать до 1 октября.