В Швеции начался суд над авторами документального фильма о пароме «Эстония»

Съемочная группа отправила к останкам дистанционно управляемый подводный аппарат для документальной съемки, зафиксировавшей крупную дыру в корпусе парома. Фильм вновь поставил под сомнение выводы официального расследования кораблекрушения.

Швеция, Эстония и Финляндия в 1995 году решили объявить место крушения парома местом захоронения, нарушать покой которого запрещено.

Режиссер и эксперт по глубоководным районам моря находились на судне, когда подводные аппараты в сентябре 2019 года спустили к останкам парома. В случае обвинительного приговора их ждет штраф или тюремный срок до двух лет.

Документальный фильм привел к призывам провести новое расследование причин крушения парома, и в декабре Швеция объявила о намерении внести в закон изменения, допускающие новые исследования останков парома.