Пн, 25.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
  • Rus.Postimees.ee
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  • В Швеции начался суд над авторами документального фильма о пароме «Эстония»
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В Швеции начался суд над авторами документального фильма о пароме «Эстония»

Пробоина в борту парома «Эстония». ФОТО: Kaader sarjast

В понедельник в Швеции начался процесс над двумя авторами документального фильма, которые обвиняются в том, что нарушили могильный покой, когда снимали останки парома «Эстония».

Съемочная группа отправила к останкам дистанционно управляемый подводный аппарат для документальной съемки, зафиксировавшей крупную дыру в корпусе парома. Фильм вновь поставил под сомнение выводы официального расследования кораблекрушения.

Швеция, Эстония и Финляндия в 1995 году решили объявить место крушения парома местом захоронения, нарушать покой которого запрещено. 

Режиссер и эксперт по глубоководным районам моря находились на судне, когда подводные аппараты в сентябре 2019 года спустили к останкам парома. В случае обвинительного приговора их ждет штраф или тюремный срок до двух лет.

Документальный фильм привел к призывам провести новое расследование причин крушения парома, и в декабре Швеция объявила о намерении внести в закон изменения, допускающие новые исследования останков парома.

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