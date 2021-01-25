Пн, 25.01.2021
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  • Слуцкий: делегация РФ покинет Страсбург, если ее полномочия в ПАСЕ ограничат
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Слуцкий: делегация РФ покинет Страсбург, если ее полномочия в ПАСЕ ограничат

Леонид Слуцкий. ФОТО: Alexander Shcherbak / Alexander Shcherbak/TASS

Делегация России в ПАСЕ не будет участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, если ее полномочия каким-либо образом ограничат, заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

"В нашей позиции по этому вопросу ничего не менялось: если полномочия делегации РФ не подтверждаются в полном объеме, делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях ПАСЕ", - сказал Слуцкий, которого цитирует в понедельник пресс-служба комитета.

По его словам, российская делегация не приемлет противоправных ограничений и санкций, поскольку это противоречит природе парламентаризма.

"Надеюсь, у ассамблеи хвалит здравого смысла не доводить до нового кризиса отношения с Россией", - сказал Слуцкий.

В понедельник по инициативе Украины были оспорены полномочия российской делегации. Комиссия ПАСЕ по мониторингу должна подготовить специальный доклад в течение 24 часов, который ассамблея рассмотрит до конца сессии, после чего будет принято окончательное решение.

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