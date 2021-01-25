Слуцкий: делегация РФ покинет Страсбург, если ее полномочия в ПАСЕ ограничат

"В нашей позиции по этому вопросу ничего не менялось: если полномочия делегации РФ не подтверждаются в полном объеме, делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях ПАСЕ", - сказал Слуцкий, которого цитирует в понедельник пресс-служба комитета.

По его словам, российская делегация не приемлет противоправных ограничений и санкций, поскольку это противоречит природе парламентаризма.

"Надеюсь, у ассамблеи хвалит здравого смысла не доводить до нового кризиса отношения с Россией", - сказал Слуцкий.

В понедельник по инициативе Украины были оспорены полномочия российской делегации. Комиссия ПАСЕ по мониторингу должна подготовить специальный доклад в течение 24 часов, который ассамблея рассмотрит до конца сессии, после чего будет принято окончательное решение.