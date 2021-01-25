Гражданин Эстонии попался в Шотландии на выращивании конопли

38-летний Алексей Головань был осужден судом за выращивание конопли и производство наркотиков класса B. Весной прошлого года полиция обнаружила по двум адресам в шотландском Хоике плантации по выращиванию конопли, за которыми приглядывал Головань. Одна из плантаций была обнаружена полицией в мае, а другая - в июне.

По словам прокурора Фрейзера Мэтисона, по обоим адресам полиция конфисковала оборудование, необходимое для производства наркотика, и растения каннабиса, из которых могли произвести наркотик, общая стоимость которого на улице составила бы около 73 000 фунтов (порядка 82000 евро). Полиция также конфисковала 3500 фунтов стерлингов наличными (около 3930 евро).

По словам прокурора, Головань работал «садовником» на фермах по выращиванию конопли, получая за это деньги. «Он получил инструкции по уходу за растениями от своего начальника, но, к сожалению, в ходе предварительного расследования установить личность этого человека установить не удалось», - сказал Мэтисон.

Головань заявил в суде, что он ухаживал за растениями конопли по двум адресам, но не назвал имя своего работодателя. Как сообщает Border Telegraph, Алексей Головань служил в ВС РФ, но в настоящее время является гражданином Эстонии.

Адвокат Голована Колин Северин сказал, что мужчина приехал в Великобританию в прошлом году, чтобы работать строителем, но потерял работу из-за пандемии коронавируса. По словам Северина, безработный Головань нашел объявление о приеме на работу, но понял, во что ввязался только, когда его загнали на плантацию по выращиванию конопли и приказали приступить к работе.