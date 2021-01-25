Человек, угрожавший расчленить женщину, получил наказание

Помощник прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Маарья Густавсон прокомментировала, что Тармо в рамках согласительного производства признали виновным в преследовании и угрозах: «В ходе следствия было подтверждено, что мужчина в течение двух дней в июне прошлого года отправил на портале знакомств Rate более 100 сообщений с угрозами. Поскольку преступление было совершено в интернете и потерпевшая живет в регионе нашей ответственности, дело рассматривал Пярнуский уездный суд».

Согласно заключенному с прокуратурой соглашению, Тармо приговорили к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Во время испытательного срока он будет находиться под криминальным надзором и должен будет пройти социальную программу.

Кроме компенсации ущерба он должен оплатить судебные издержки и взыскание, общая сумма которых составляет более 1200 евро. Приговор еще не вступил в силу.

Волостная управа будет за ним присматривать

«Сутью социальной программы занимается криминальный надзирающий, мы смотрим, чтобы Тармо приходил на место, при необходимости его приведет социальный работник, - заверила заведующая социальным отделом волостной управы Пыльва Хелен Метсма. - Мы не можем быть до конца уверены, но очень надеемся, что суд стал уроком для Тармо, и больше он такого не сделает».

По словам занимавшихся Тармо чиновников, речь идет о нуждающемся в помощи человеке, у которого имеются проблемы с пониманием того, какой поведение правильное, а какой нет. Из-за проблем со здоровьем, ему назначено и пособие по нетрудоспособности, с которого он теперь должен выплатить компенсацию потерпевшей: «Если он не будет платить, то дело уйдет судебному исполнителю».

Общение быстро перешло в угрозы убить

Тармо познакомился с Кармен на портале rate.ee. «Сначала он был вежливым, но вдруг заявил, что хочет превратить мое тело в мясо», - рассказала Кармен. Она решила, что мужчина несет чепуху на пьяную голову и ответил: «Иди, проспись!»

Такой ответ агрессивному преследователю не понравился. «Пришло время умереть», - написал он. А после: «Сначала кину палку, секс, после лишу тебя жизни», «Начнем с твоего тела, которое нужно зарубить сегодня на мясо», «И тогда воткнуть тебе нож в сердце и после в горло», «Хочешь жить, плати 50 500, и останешься в живых». И так далее.

Поскольку Тармо угрожал найти Кармен, она отправилась в Пярнуский отдел полиции. Сначала ее не приняли, но после на публикацию в сети отреагировал веб-констебль, и лед тронулся.

28 июля в отношении Тармо возбудили уголовное дело.

На эту историю отреагировали десятки людей: тот же человек отправлял угрожающие послания им или их знакомым. Почерк тот же: мужчина пишет молодым женщинам в Facebook, Rate или Skype. Когда его аккаунт блокируют, он создает липовые страницы и угрожает жертве снова и снова. Одна живущая в Пыльва женщина рассказала Postimees, что живущий недалеко от ее места работы Тармо годами терроризировал ее и бил ее машину.

Но в полицию больше никто не обращался, а потому правоохранительные органы расследовали только одно заявление — Кармен.