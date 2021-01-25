Прямая трансляция ⟩ Партия реформ и Центристская партия подписывают коалиционный договор
Сегодня в 14:30 председатель Партии реформ Кая Каллас и председатель Центристской партии Юри Ратас подпишут в Белом зале на Тоомпеа коалиционное соглашение. Портал Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию с места событий.
Во вторник 8:44 в Кадриорге президент Керсти Кальюлайд утвердит в должности правительство Каи Каллас. Затем члены правительства отправятся на заседание Рийгикогу, которое начнется в 10:00.