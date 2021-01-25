Тяжелое ДТП: легковушка столкнулась с грузовиком, сбила столб и он упал на другую машину
Сегодня, 25 января, утром на Таллиннской окружной дороге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика.
Сегодня, 25 января, утром на Таллиннской окружной дороге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика.
В 8:25 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Сауэ произошло столкновение двух легковых автомобилей и грузовика.
По уточненным данным полиции, в деревне Айла на 31-м километре Таллиннской окружной дороги столкнулись грузовик и автомобиль Toyota. В результате столкновения Toyota отлетел в фонарный столб, который от удара рухнул на ехавший в противоположном направлении автомобиль Volkswagen.
С места происшествия на скорой помощи в больницу был увезен 49-летний водитель Toyota.
Движение на месте происшествия было нарушено.