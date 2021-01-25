Хельме: чем меньше коалиция Porto-Rollo пробудет у власти, тем лучше для Эстонии

По словам председателя EKRE Мартина Хельме, EKRE не может поддержать правительство, которое, по его оценке, пришло к власти в результате скоординированной операции следственных органов.

«По итогам маневра силовых служб было свергнуто лучшее со времен восстановления независимости Эстонии правительство, которое благодаря национально-консервативным силам защищало благополучие наших людей и независимость государства», - сказал Хельме.

«На смену ему приходит самая либеральная и левая коалиция в Эстонии за последние 30 лет, которая будет воплощать глобалистскую и экстремально-либеральную политику, то есть расшатывать национальное государство и национальное движение. Мы получили правительство, идеология и указания к действию которого будут поступать из брюссельского главштаба партии либералов ALDE, которая теперь посредством своих членов Центристской партии и Партии реформ фактически станет единовластной в Эстонии», - сказал Хельме.

По его словам, EKRE не может поддержать правительство, намеренное прекратить в Рийгикогу работу над законопроектом об ограничении иммиграции и дать зеленый свет ищущим лучшей жизни людям из африканских и славянских стран.

«Мы точно также не дадим свою поддержку правительству, намеренному продолжить узаконивание гей-браков и продолжать раздачу денег продвигающим идеологию ЛГБТ+ и гендерной нейтральности НКО. Мы считаем особенно опасным приход этой идеологии в образовательные учреждения», - сказал Хельме.

«Экономическая и бюджетная политика уходящего правительства позволит новому правительству приступить к работе на крайне выгодной позиции. Но существует явная опасность, что под диктовку Партии реформ правительство Эстонии сведет к нулю наши успехи в борьбе с коронакризисом и экономическим спадом. Если бы предыдущее правительство прислушалось к рекомендациям следовавшей примеру Швеции и требовавшей суровых бюджетных урезаний Партии реформ, то сегодня у нас были бы в десятки раз больше смертей и резкий экономический спад с массовой безработицей», - сказал Хельме.

По его словам, нельзя проигнорировать и то, что в результате переворота политическая культура в Эстонии низко упала. «Когда центристское правительство подает в отставку из-за связанных с развитием недвижимости Porto Franco обвинений в коррупции, а через несколько дней приступает к формированию нового правительства, это говорит о том, что коррупция одобрена на уровне правительства. Равнодушное отношение нового правительства к преступности демонстрирует и решение сделать новым министром финансов известную по сомнительным финансовым сделкам Кейт Пентус-Розиманнус из Autorollo», - заявил Хельме.