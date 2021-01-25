Пн, 25.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: подписание коалиционного договора, споры вокруг продления трамвайной ветки и новая партия вакцины
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Картина дня: подписание коалиционного договора, споры вокруг продления трамвайной ветки и новая партия вакцины

Дом Стенбока. ФОТО: Konstantin Sednev

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 января.

За сутки в Эстонии прибавилось 259 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3099 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было 259, то есть 8,4% от общего количества. Семеро скончались. Читать далее...

Партия реформ и Центристская партия подписали коалиционный договор

Сегодня в 14:30 председатель Партии реформ Кая Каллас и председатель Центристской партии Юри Ратас подписали в Белом зале на Тоомпеа коалиционное соглашение. Портал Rus.Postimees вел прямую трансляцию с места событий. Читать далее...

Пятилетний Павел, у которого была диагностирована лимфома, продолжает лечение в Эстонии

Лечение пятилетнего Павла, получившего в Германии диагноз «лимфома», продолжится в Эстонии, в клинике Тартуского университета. Впереди у него длинный путь, но Павел — настоящий боец, и возможность в перерывах между процедурами бывать дома дает много сил как ребенку, так и его семье. Читать далее...

Город продавливает трамвайную ветку в историческом квартале

Таллиннская горуправа накануне Нового года обнародовала проект условий проектирования так называемого прорыва на бульваре Рявала, что вызвало среди жителей района, мягко говоря, живой отклик. Читать далее...

Что еще должно произойти, чтобы русские избиратели прозрели?

С формированием нового правительства окончательно изменится политический ландшафт и русскому избирателю снова придется делать сложный выбор, пишет колумнист Rus.Postimees Валерий Сайковский.

У болевших и потерявших в доходах из-за коронавируса есть шанс на возврат денег

Очень скоро, с 15 февраля начнется период подачи деклараций о доходах за прошлый год. Схема давно отлажена, и в обычной ситуации каждый работник Эстонии примерно представляет, есть ли у него шанс на возмещение переплаченного подоходного налога или имеется повод для беспокойства, поскольку работа в нескольких местах и недопонимание, как рассчитывается не облагаемый налогами минимум, могут привести к возникновению требования доплатить. Читать далее...

Семейный врач Кармен Йоллер объяснила, когда нужно бояться побочных эффектов от вакцины

«Побочных эффектов от вакцины не стоит бояться. Абсолютным противопоказанием является то, если в прошлом у вас была потенциально опасная для жизни реакция на какое-либо из веществ, входящих в состав вакцины. Вы уже знаете о таких реакциях, и консультирующий медик поможет оценить, могут ли они повториться», - заверяет в социальных сетях Кармен Йоллер.

В Швеции начался суд над авторами документального фильма о пароме «Эстония»

В понедельник в Швеции начался процесс над двумя авторами документального фильма, которые обвиняются в том, что нарушили могильный покой, когда снимали останки парома «Эстония». Читать далее...

Корона принесла миллионы, а на лекарство от вируса денег нет

Лекарство от коронавируса фирмы Icosagen показало свою эффективность во время испытаний на животных и получило патент в США, но запустить препарат в производство не удастся до тех пор, пока оно не испытано на людях. Однако на эти испытания у тартуской фирмы нет средств. Читать далее...

Кальюранд: Путин добровольно не откажется от власти

В субботу в десятках городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. По оценке депутата Европарламента Марины Кальюранд, нынешняя ситуация пугает президента России. Читать далее...

Шесть дней в коронавирусном очаге. Добровольно

Когда в середине января превратившаяся в коронавирусный очаг Южно-Эстонская больница критически нуждалась в работниках, студентка-медичка Тартуского университета Анника Нымме размышляла недолго: собрала вещи и отправилась в Выру, чтобы посвятить оставшееся после сессии свободное время уходу за больными. Читать далее...

Хельме: чем меньше коалиция Porto-Rollo пробудет у власти, тем лучше для Эстонии

Консервативная народная партия (EKRE) не намерена одобрить в Рийгикогу коалицию и правительство Центристской партии и Партии реформ. Читать далее...

Человек, угрожавший расчленить женщину, получил наказание

Суд приговорил Тармо (52) к условному лишению свободы за то, что он угрожал в интернете нескольким женщинам, что убьет их, одной потерпевшей придется выплатить компенсацию. «Я довольна решением», сказала Postimees живущая в Пярну 19-летняя Кармен (имя изменено), за угрозы которой Тармо должен заплатить 500 евро. Читать далее...

Поступила новая партия вакцины от коронавируса: прививки продолжат делать в домах по уходу

Сегодня, 25 января, в Департамент здоровья прибыла новая партия вакцины Pfizer/BioNTech, в которой 11 700 доз. На предстоящей неделе продолжится вакцинация в домах призрения, начнется вакцинация персонала стоматологических учреждений и оказывающих амбулаторную помощь врачей-специалистов, а также уже ранее вакцинированным будет введена вторая доза вакцины. Читать далее...

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