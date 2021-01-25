Картина дня: подписание коалиционного договора, споры вокруг продления трамвайной ветки и новая партия вакцины
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 января.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3099 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было 259, то есть 8,4% от общего количества. Семеро скончались. Читать далее...
Сегодня в 14:30 председатель Партии реформ Кая Каллас и председатель Центристской партии Юри Ратас подписали в Белом зале на Тоомпеа коалиционное соглашение. Портал Rus.Postimees вел прямую трансляцию с места событий. Читать далее...
Лечение пятилетнего Павла, получившего в Германии диагноз «лимфома», продолжится в Эстонии, в клинике Тартуского университета. Впереди у него длинный путь, но Павел — настоящий боец, и возможность в перерывах между процедурами бывать дома дает много сил как ребенку, так и его семье. Читать далее...
Таллиннская горуправа накануне Нового года обнародовала проект условий проектирования так называемого прорыва на бульваре Рявала, что вызвало среди жителей района, мягко говоря, живой отклик. Читать далее...
С формированием нового правительства окончательно изменится политический ландшафт и русскому избирателю снова придется делать сложный выбор, пишет колумнист Rus.Postimees Валерий Сайковский.
Очень скоро, с 15 февраля начнется период подачи деклараций о доходах за прошлый год. Схема давно отлажена, и в обычной ситуации каждый работник Эстонии примерно представляет, есть ли у него шанс на возмещение переплаченного подоходного налога или имеется повод для беспокойства, поскольку работа в нескольких местах и недопонимание, как рассчитывается не облагаемый налогами минимум, могут привести к возникновению требования доплатить. Читать далее...
«Побочных эффектов от вакцины не стоит бояться. Абсолютным противопоказанием является то, если в прошлом у вас была потенциально опасная для жизни реакция на какое-либо из веществ, входящих в состав вакцины. Вы уже знаете о таких реакциях, и консультирующий медик поможет оценить, могут ли они повториться», - заверяет в социальных сетях Кармен Йоллер.
В понедельник в Швеции начался процесс над двумя авторами документального фильма, которые обвиняются в том, что нарушили могильный покой, когда снимали останки парома «Эстония». Читать далее...
Лекарство от коронавируса фирмы Icosagen показало свою эффективность во время испытаний на животных и получило патент в США, но запустить препарат в производство не удастся до тех пор, пока оно не испытано на людях. Однако на эти испытания у тартуской фирмы нет средств. Читать далее...
В субботу в десятках городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. По оценке депутата Европарламента Марины Кальюранд, нынешняя ситуация пугает президента России. Читать далее...
Когда в середине января превратившаяся в коронавирусный очаг Южно-Эстонская больница критически нуждалась в работниках, студентка-медичка Тартуского университета Анника Нымме размышляла недолго: собрала вещи и отправилась в Выру, чтобы посвятить оставшееся после сессии свободное время уходу за больными. Читать далее...
Консервативная народная партия (EKRE) не намерена одобрить в Рийгикогу коалицию и правительство Центристской партии и Партии реформ. Читать далее...
Суд приговорил Тармо (52) к условному лишению свободы за то, что он угрожал в интернете нескольким женщинам, что убьет их, одной потерпевшей придется выплатить компенсацию. «Я довольна решением», сказала Postimees живущая в Пярну 19-летняя Кармен (имя изменено), за угрозы которой Тармо должен заплатить 500 евро. Читать далее...
Сегодня, 25 января, в Департамент здоровья прибыла новая партия вакцины Pfizer/BioNTech, в которой 11 700 доз. На предстоящей неделе продолжится вакцинация в домах призрения, начнется вакцинация персонала стоматологических учреждений и оказывающих амбулаторную помощь врачей-специалистов, а также уже ранее вакцинированным будет введена вторая доза вакцины. Читать далее...
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