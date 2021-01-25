Картина дня: подписание коалиционного договора, споры вокруг продления трамвайной ветки и новая партия вакцины

Кальюранд: Путин добровольно не откажется от власти

В субботу в десятках городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. По оценке депутата Европарламента Марины Кальюранд, нынешняя ситуация пугает президента России. Читать далее...

Шесть дней в коронавирусном очаге. Добровольно

Когда в середине января превратившаяся в коронавирусный очаг Южно-Эстонская больница критически нуждалась в работниках, студентка-медичка Тартуского университета Анника Нымме размышляла недолго: собрала вещи и отправилась в Выру, чтобы посвятить оставшееся после сессии свободное время уходу за больными. Читать далее...

Хельме: чем меньше коалиция Porto-Rollo пробудет у власти, тем лучше для Эстонии

Консервативная народная партия (EKRE) не намерена одобрить в Рийгикогу коалицию и правительство Центристской партии и Партии реформ. Читать далее...

Человек, угрожавший расчленить женщину, получил наказание

Суд приговорил Тармо (52) к условному лишению свободы за то, что он угрожал в интернете нескольким женщинам, что убьет их, одной потерпевшей придется выплатить компенсацию. «Я довольна решением», сказала Postimees живущая в Пярну 19-летняя Кармен (имя изменено), за угрозы которой Тармо должен заплатить 500 евро. Читать далее...

Поступила новая партия вакцины от коронавируса: прививки продолжат делать в домах по уходу

Сегодня, 25 января, в Департамент здоровья прибыла новая партия вакцины Pfizer/BioNTech, в которой 11 700 доз. На предстоящей неделе продолжится вакцинация в домах призрения, начнется вакцинация персонала стоматологических учреждений и оказывающих амбулаторную помощь врачей-специалистов, а также уже ранее вакцинированным будет введена вторая доза вакцины. Читать далее...