Пн, 25.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Поступила новая партия вакцины от коронавируса: прививки продолжат делать в домах по уходу
1 мин для прочтения

Поступила новая партия вакцины от коронавируса: прививки продолжат делать в домах по уходу

Вакцина. Фото иллюстративное. ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Сегодня, 25 января, в Департамент здоровья прибыла новая партия вакцины Pfizer/BioNTech, в которой 11 700 доз. На предстоящей неделе продолжится вакцинация в домах призрения, начнется вакцинация персонала стоматологических учреждений и оказывающих амбулаторную помощь врачей-специалистов, а также уже ранее вакцинированным будет введена вторая доза вакцины.

По состоянию на сегодняшнее утро, в Эстонии вакцинировано 26 126 людей, из которых 23 722 человека получили одну дозу вакцины и 2404 человека — две дозы вакцины. Сегодня в Департамент здоровья поступила очередная партия вакцины Pfizer/BioNTech, в которой 11 700 доз (при условии, что из одного флакона можно получить шесть доз вакцины).

«Менее чем за месяц в Эстонии было вакцинировано большинство сотрудников больниц, центров семейных врачей и скорой помощи, почти треть жителей и сотрудников домов призрения получили первую дозу вакцины, - сказал министр социальных дел Танель Кийк. - На новой неделе вакцинация будет продолжена в домах призрения, в том числе в специальных домах-интернатах, а также начнется вакцинация персонала стоматологических учреждений и оказывающих амбулаторную помощь врачей-специалистов. Также будет возможность в предусмотренное производителем время получить еще одну дозу всем вакцинированным ранее».

Всего в Эстонии 191 дом призрения, из которых на данный момент первую дозу вакцины получили жители и работников 54 домов призрения.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back