Поступила новая партия вакцины от коронавируса: прививки продолжат делать в домах по уходу

По состоянию на сегодняшнее утро, в Эстонии вакцинировано 26 126 людей, из которых 23 722 человека получили одну дозу вакцины и 2404 человека — две дозы вакцины. Сегодня в Департамент здоровья поступила очередная партия вакцины Pfizer/BioNTech, в которой 11 700 доз (при условии, что из одного флакона можно получить шесть доз вакцины).

«Менее чем за месяц в Эстонии было вакцинировано большинство сотрудников больниц, центров семейных врачей и скорой помощи, почти треть жителей и сотрудников домов призрения получили первую дозу вакцины, - сказал министр социальных дел Танель Кийк. - На новой неделе вакцинация будет продолжена в домах призрения, в том числе в специальных домах-интернатах, а также начнется вакцинация персонала стоматологических учреждений и оказывающих амбулаторную помощь врачей-специалистов. Также будет возможность в предусмотренное производителем время получить еще одну дозу всем вакцинированным ранее».