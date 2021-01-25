Вопрос читателя: может ли работодатель опять снизить зарплату?

«В прошлом году во время чрезвычайного положения наше предприятие воспользовалось возможностью снизить зарплату до минимальной. К сожалению, ситуация у нас не улучшилась, поэтому мы должны вновь сократить зарплаты. Мы получили противоречивые сигналы о том, можем мы это сделать в этом году. Правда ли, что каждый год можно снижать заработную плату до минимальной на три месяца?» - спросил обратившийся в Трудовую инспекцию человек.

Отвечает руководитель отдела профилактики Трудовой инспекции Кайре Саареп:

«Снизить заработную плату можно в двух случаях. В первом случае на основании ст. 12. Закона о трудовом договоре по договоренности с работником. Во втором случае есть возможность сделать это на основании ст. 37-й закона в одностороннем порядке, если возникли чрезвычайные непредвиденные экономические обстоятельства, исходя из которых обеспечить работой полном объеме невозможно.

Снизить зарплату на три месяца согласно ст. 37 Закона о трудовом договоре можно на три месяца в течение 12 месяцев в разумном объеме, но не ниже установленной правительством минимальной ставки труда, а также в случае, если выплата оговоренной заработной платы является неразумной нагрузкой на работодателя.

Таким образом, период снижения зарплаты не связан с календарным годом. Речь идет именно о 12 месяцах. Приведем пример: работодатель снизил зарплату на период 15.04-15.07 2020 года. Таким образом 12-месячный период начался 15 апреля 2020 года и снова снизить зарплату он может не раньше 16 апреля 2021 года.

Важно добавить, что вместе со снижением зарплаты пропорционально должно сокращаться и время работы, а работодатель должен известить о сокращении не позднее, чем за 14 дней и в письменной форме. У работника в свою очередь возникает право расторгнуть трудовой договор на основании ч.5, ст. 37 Закона о трудовом договоре, сообщив об этом минимум за пять рабочих дней до начала действия срока снижения зарплаты».