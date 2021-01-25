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Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал фильм Алексея Навального, в котором оппозиционер утверждает, что Путину принадлежит огромный дворец под Геленджиком. По его словам, он не смотрел фильм, но листал видеоподборки, подготовленные помощниками.

Путин заявил, что ни один из объектов, которые фигурируют в расследовании Алексея Навального, не принадлежит и не принадлежал ему или его семье.

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало», - сказал президент России, общаясь со студентами в режиме видеоконференции по случаю Дня российского студенчества. Вопрос о дворце ему задал студент Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов.

Само расследование Путин назвал компиляцией и монтажом.

«Ну вот разместили мою фотографию плавания стилем баттерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще», - сказал президент.

Он добавил, что знает некоторых людей, которые упоминаются в материале: «Люди, которые там упоминаются. Я кого-то знаю, кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой. Какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, но которые там упоминаются».

Путин пояснил, что не смотрел фильм целиком.

«Я не смотрел этого фильма за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли», - сказал он.

Путин добавил, что информация о его дворце муссируется уже более десяти лет: «Так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в интернет - фильмы какие-то там, видеопрограммы».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков называл фильм о «дворце Путина» «чушью и компиляцией».

Всероссийская акция Навального

В субботу, 23 января, в десятках городов России прошли многотысячные акции сторонников Навального. Некоторые участники принесли на них туалетные ершики, упомянутые в фильме Навального.

В Москве, по разным оценкам, в акции поучаствовали до 40 тысяч человек. Некоторые активисты и общественниками назвали ее самой массовой в российской истории.

Путин прокомментировал акции протеста. Он сказал, что все люди имеют право высказывать свою точку зрения в рамках закона: «Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно». По закону должна действовать и полиция, отметил он.

Президент добавил, что в России неоднократно ситуация «выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения».

Путин напомнил о штурме Капитолия в США: «Вон в Вашингтоне захватили парламент. Что с этими людьми делают? Как сказал один из руководителей ФБР, "у нас длинные руки, всех достанем, всех поймаем, всех посадим". От 15 до 25 лет, как за внутренний терроризм. Они же ведь тоже вышли с политическими лозунгами. Но за рамками закона. Почему у нас за рамками закона должно быть все разрешено? Нет».

Дворец в Геленджике

Фильм Навального «Дворец для Путина» с момента публикации на YouTube 19 января набрал 86 млн просмотров.

Это двухчасовой фильм, рассказывающий о роскошном дворце на черноморском побережье недалеко от Геленджика, который, как утверждает Навальный, принадлежит президенту Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения.

По данным Навального, этот дворец «оберегают сотни, даже тысячи человек - от неизвестных охранников, садовников и строителей до самых богатых и знаменитых людей в России». Работающим там запрещено приносить с собой мобильный телефон с камерой. Приезжающие машины досматривают на нескольких КПП, с помощью зеркал и ямы с видеокамерами, обыскивают багажники и бардачки, говорится в расследовании Навального.

Площадь самого дворцового комплекса составляет 68 га, дворца - 17 691 квадратных метров. Семь тысяч га земли вокруг дворца находится в ведомстве ФСБ и является закрытой территорией, говорится в расследовании. Навальный называет дворец самым большим частным жилым домом в России.

Помимо самого дворца, на закрытой территории есть крытый ледовый дворец, церковь, оранжерея на 2,5 тысячи квадратных метров, 80-метровый мост и амфитеатр. Так как дворец расположен на крутом берегу, то для выхода к морю был прорыт специальный туннель, в конце которого есть дегустационная комната с видом на море, говорится в расследовании.

ФСБ запрещает рыбачить возле мыса, на котором стоит дворец, а над территорией запрещены полеты самолетов, следует из расследования. Местное ФСБ «настоятельно просит обходить мыс Идокопас [на котором стоит дворец Путина] за милю», утверждает Навальный.

В расследовании показан план дворца и с помощью 3d-моделирования продемонстрированы комнаты и их убранство. Фотографии дворца, как утверждает Навальный, сделаны рабочими, проводившими там ремонт. Во дворце есть несколько саун и хамамов, бассейн, парикмахерская, «комната для грязи» и аквадискотека.

Также во дворце имеется зимний сад и музыкальная гостиная. Площадь одной только спальни во дворце, согласно приведенным планам, составляет 260 квадратных метров. Среди предметов мебели выделяются ваза за 2,6 млн рублей, диван за 3 млн и кофейный столик за 4,3 млн рублей.