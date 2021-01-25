Debenhams закроет все магазины и ликвидирует 12 000 рабочих мест
Британская торговая сеть Debenhams закроет все свои магазины, ликвидировав около 12 000 рабочих мест, заявили в понедельник, 25 января, администраторы обанкротившейся компании.
Британская торговая сеть Debenhams закроет все свои магазины, ликвидировав около 12 000 рабочих мест, заявили в понедельник, 25 января, администраторы обанкротившейся компании.
Такое сообщение распространилось вскоре после того, как британская модная онлайн-группа Bohoo объявила о приобретении интеллектуальной собственности Debenhams, что позволило ей использовать его бренды, пишет RUS TVNET.
Администраторы Debenhams отмечают, что после того, как в Великобритании будут отменены меры по сдерживанию распространения коронавируса, магазины будут вновь открыты для распродажи товаров.
С открытием этих магазинов домашней страницей Debenhams будет управлять Bohoo.
Распродажа товаров в магазинах будет продолжаться несколько недель, пока не будут распроданы все запасы, после чего магазины будут полностью закрыты.
Источник, близкий к компании, сказал, что это приведет к потере около 12 000 рабочих мест.
Debenhams была основана в 1813 году, а обанкротилась в декабре.
Компания начала процедуру ликвидации после того, как британский производитель спортивной одежды JD Sports приостановил переговоры о приобретении сети супермаркетов.