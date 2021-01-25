Debenhams закроет все магазины и ликвидирует 12 000 рабочих мест

Такое сообщение распространилось вскоре после того, как британская модная онлайн-группа Bohoo объявила о приобретении интеллектуальной собственности Debenhams, что позволило ей использовать его бренды, пишет RUS TVNET.

Администраторы Debenhams отмечают, что после того, как в Великобритании будут отменены меры по сдерживанию распространения коронавируса, магазины будут вновь открыты для распродажи товаров.

С открытием этих магазинов домашней страницей Debenhams будет управлять Bohoo.

Распродажа товаров в магазинах будет продолжаться несколько недель, пока не будут распроданы все запасы, после чего магазины будут полностью закрыты. 97

Источник, близкий к компании, сказал, что это приведет к потере около 12 000 рабочих мест.

Debenhams была основана в 1813 году, а обанкротилась в декабре.