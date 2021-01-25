Уязвимость сайта эстонской фирмы позволяла получить кредит на чужое имя

Если прошлым летом эксперты RIA обнаружили уязвимость системы безопасности на нескольких десятках эстонских сайтов, которые не проверяли действительность и подпись сертификатов при аутентификации с помощью ID-карты, то в декабре аналогичная уязвимость безопасности была обнаружена на одном сайте компании по выдаче быстрых кредитов. Эта уязвимость давала теоретическую возможность получить быстрый кредит на чужое имя.

«Мы уведомили компанию об уязвимости и помогли быстро устранить ее. Насколько нам известно, уязвимостью в системе безопасности не воспользовались, что также подтвердил и кредитор, - сказал руководитель отдела CERT-EE Департамент государственной инфосистемы Тыну Таммер. - При такой уязвимости человек ничего не может сделать, чтобы защитить себя, все рычаги в руках поставщика услуг. Правильно настроенный сайт предотвращает подобное злоупотребление пользователями. Недостатки также можно отслеживать быстрее, если поставщики услуг регистрируют и фильтруют запросы на странице».

В декабре три эстонских предприятия заявили, что они стали жертвами атак программ-вымогателей. В двух случаях доступ к данным и системам был получен через протокол удаленного рабочего стола Windows, а в третьем - через другое подключение удаленного доступа.

Работающая в Тарту компания сообщила о мошенничестве со счетами. Преступники контролировали обмен электронной почтой между компанией и ее партнером, и вмешались в тот момент, когда речь пошла об оплате счета. Мошенники, представившиеся поставщиками, отправили тартускому предприятию счет и попросили перевести деньги на новый банковский счет. К сожалению, такая рокировка осталась незамеченной бухгалтером, поэтому компания выплатила мошенникам запрошенные 3400 евро.