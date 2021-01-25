От 2500 до 7200 евро: советникам министров выплатят премии

От 2500 до 7200 евро: советникам министров выплатят премииДополнено!
Советникам, которые вместе с министрами покидают должности, выплатят премии: от 2500 до 7200 евро.
Советникам, которые вместе с министрами покидают должности, выплатят премии: от 2500 до 7200 евро.
Двое советников министра финансов Мартина Хельме, которые вместе с министром покинут должности, получили в общей сложности 12 000 евро премии.
На прошлой неделе Хельме назначил своим советникам доплату за сверхурочную работу в 2020 году. Лассе Лехису министр назначил премию в размере 4800 евро, а Кристель Меннинг — 7200 евро, сообщил BNS пресс-секретарь Министерства финансов. По словам пресс-секретаря, это брутто-суммы. За время работы советникам больше не доплачивали.
У уходящего министра культуры Тыниса Лукаса два советника — Кристель Виссор и Маргус Кастерпалу, передала пресс-служба министерства. Министр решил назначить советникам премии в размере одной месячной зарплаты, соответственно 2400 и 2500 евро.
Двое советников уходящего министра юстиции Райво Аэга - Кати Кууск и Калле Муули - также получат в связи с отставкой компенсацию в размере месячной зарплаты. «Оба получили в качестве премии одну месячную зарплату, то есть 2500 евро», - сказала пресс-секретарь Министерства юстиции Мария-Элиза Туулик.
По словам Туулик, министерство также выплатит обоим компенсацию за неиспользованный отпуск. «Кати Куус министерство выплатит компенсацию за 37,49 дня отпуска, а Калле Муули - за 31,49 дня», - сказала она.