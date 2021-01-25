От 2500 до 7200 евро: советникам министров выплатят премии

Мартин Хельме. ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp

Двое советников министра финансов Мартина Хельме, которые вместе с министром покинут должности, получили в общей сложности 12 000 евро премии.

На прошлой неделе Хельме назначил своим советникам доплату за сверхурочную работу в 2020 году. Лассе Лехису министр назначил премию в размере 4800 евро, а Кристель Меннинг — 7200 евро, сообщил BNS пресс-секретарь Министерства финансов. По словам пресс-секретаря, это брутто-суммы. За время работы советникам больше не доплачивали.

Тынис Лукас. ФОТО: Tairo Lutter

У уходящего министра культуры Тыниса Лукаса два советника — Кристель Виссор и Маргус Кастерпалу, передала пресс-служба министерства. Министр решил назначить советникам премии в размере одной месячной зарплаты, соответственно 2400 и 2500 евро.

Двое советников уходящего министра юстиции Райво Аэга - Кати Кууск и Калле Муули - также получат в связи с отставкой компенсацию в размере месячной зарплаты. «Оба получили в качестве премии одну месячную зарплату, то есть 2500 евро», - сказала пресс-секретарь Министерства юстиции Мария-Элиза Туулик.

Райво Аэг. ФОТО: Liis Treimann (Postimees)