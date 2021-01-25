Автобусный маршрут номер 73 продлевается до Коплиских линий

Как сказал вице-мэр Андрей Новиков, продление маршрута обусловлено быстрым ростом населения Пыхья-Таллинна.

«Строящийся на Коплиских линиях новый жилой район означает и потенциальный рост числа пассажиров общественного транспорта, что в свою очередь предусматривает лучшее автобусное сообщение, - сказал Андрей Новиков. – Вдобавок к организации транспорта, в районе также реорганизуется и городское пространство, что также повысит привлекательность района». В качестве примера вице-мэр привел обновление парка Казе, открытие Дома для пожилых на улице Малева и ремонт железнодорожного перехода.

«Население Пыхья-Таллинна продолжит в ближайшие годы расти, и вопрос мобильности неизбежно встанет острее, чем сейчас, - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. – Надеюсь, что бесплатный общественный транспорт столицы и его оптимизация, а также постепенное улучшение возможностей передвижения пешеходов и велосипедистов предложат альтернативу использованию личных автомобилей и помогут сделать выбор в пользу экологии».

Для лучшего обслуживания Коплиских линий, улиц Сепа и Малева автобусный маршрут будет продлен с улицы Теэстузе по улицам Копли и Малева до улицы Сепа. В связи с этим на линии 73 на маршруте Веэренни-Коплиские линии добавляются остановки: «Малева», «Неэме» и конечная «Коплиские линии».

На обратном маршруте, ведущем по направлению в центр города, остановка «Малева» разместится на той, где останавливаются автобусы, следующие маршрутами 32, 33 и 72. Остановка «Малева» позволит удобно пересаживаться на трамваи маршрутов 1 и 2, а в центре города, в районе Пярнуского шоссе, можно пересесть на курсирующий по Пярну-мнт. общественный транспорт.

Маршрут, ведущий линию 73 в центр города, станет логичнее за счет исключения отрезка ул. Копли от перекрестка с улицей Ситси до ул. Ристику и отрезка ул. Эрика от ул. Ристику до ул. Теэстузе. Маршрут будет пролегать по ул. Теэстузе. Расписание движения на добавленных остановках находится в приложении, а с 1 февраля с графиком автобусов маршрута 73 можно ознакомиться на странице Таллинна.