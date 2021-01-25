Футбольный клуб «Челси» расстался с главным тренером Фрэнком Лэмпардом

Как отмечает пресс-служба лондонцев , последние результаты не соответствовали ожиданиям клуба, и в итоге команда оказалась в середине турнирной таблице и без ясных перспектив. Для того, чтобы у «Челси» было время улучшить результаты и выступления в этом сезоне, нужны кадровые перемены.

Бывший игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард возглавлял «синих» с июля 2019 года. В текущем сезоне клуб по итогам 19 туров занимает девятое место в чемпионате Англии, потерпев поражения в пяти из восьми последних матчей.

A switch in formation proved decisive. Frank's thoughts on an emphatic victory — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 24, 2021

«Это было очень трудное решение для клуба, не в последнюю очередь из-за того, что у нас с Фрэнком превосходные отношения, и я его всецело уважаю. Это очень цельная личность, обладающая непревзойденным отношением к делу. Однако мы считаем, что в сложившихся обстоятельствах будет лучше сменить тренера», - заявил владелец клуба Роман Абрамович.

В бытность игроком с 2001 по 2014 год Лэмпард сыграл 640 матчей (четвертый результат в истории клуба), в которых забил 209 мячей. Англичанин является лучшим бомбардиром в истории команды.

По данным СМИ, претендентом на освободившийся пост является бывший главный тренер французского ПСЖ немец Томас Тухель.

Абрамович владеет «Челси» с июля 2003 года, с тех пор в команде 16 раз менялись главные тренеры. Самым успешным в плане выигранных трофеев оказался Жозе Моуринью, который выиграл три титула Премьер-лиги, один Кубок Англии, три Кубка Футбольной лиги, один Суперкубок Англии.