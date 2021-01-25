Посмотреть меню и расплатиться можно при помощи QR-кода. ФОТО: BBC News

«Нашим клиентам нравится», - говорит американский ресторатор Майкл Шацберг об использовании QR-кодов, технологии из 90-х, оказавшейся особенно полезной в эпоху Covid-19.

Многие рестораны перешли на метод, позволяющий клиенту увидеть меню, сделать заказ и расплатиться, просто приложив свой смартфон к черной плоской поверхности.

«Людям не приходится ждать, пока принесут счет, они могут заплатить и уйти», - поясняет Шацберг, владеющий ресторанами «Дьюк» и «Биг Дэдди» в Нью-Йорке.

Michael Schatzberg, the co-founder of a US restaurant group Branded Strategic Hospitality Пандемия коронавируса ускорила внедрение инноваций в ресторанную отрасль, говорит нью-йоркский ресторатор Майкл Шацберг

Аббревиатура QR означает quick response («быстрый ответ»). QR-коды изобрели в Японии, изначально для того, чтобы маркировать автомобильные детали.

Они несут в себе до 2500 знаков против 43 у обычного штрих-кода, и, соответственно, массу информации. Имена, местоположения и интернет-адреса надежно и дешево хранятся в маленьком квадрате.

Говорят, корпорация Apple готовится усовершенствовать эту технологию, дополнив квадратики, из которых состоят QR-коды, точками и кружочками и сделав часть элементов цветными.

QR-коды нынче в центре внимания благодаря способности соединять цифровой мир с реальным и сводить к минимуму физическое общение между людьми.

С началом пандемии многие пабы и рестораны начали наперебой устанавливать у себя системы распознавания QR-кодов.

«Технологический прогресс, в других условиях потребовавший бы пяти лет, спрессовался в пять месяцев», - говорит Майкл Шацберг.

Track and trace QR codes are displayed outside a pub, in Manchester, north west England in October, 2020 Getty Images QR-коды в эпоху пандемии встречаются почти везде

Аптеки также используют QR-коды. Американская сеть CVS в сотрудничестве с платежными системами PayPal и Venmo предлагает бесконтактные платежи в 8,200 аптеках.

QR-код покупки сканируется на выходе, затем покупатель открывает в своем айфоне приложение PayPal или Venmo, кликает на кнопку «Просканировать» и выбирает опцию «Оплатить».

Клиент должен быто пользователем PayPal или Venmo, либо может заплатить своей карточкой или с банковского счета.

Деньги за покупку снимаются со счета клиента в PayPal, Venmo или в банке, либо с его карточки таким же образом, как при любой онлайн-транзакции.

Несколько стартапов применяют QR-коды для розничной торговли. Стокгольмская фирма Ombori изобрела технологию Grid, позволяющую владельцам магазинов выводить QR-коды товаров вместе с их фото и видео на выставленный в витрине экран, а покупателям - приобретать понравившиеся им вещи прямо с улицы.

Систему уже используют компании в 24 странах, включая гиганта одежного ритейла H&M, датскую сеть мебельных магазинов BoConcept и сеть отелей Radisson Blu.

Основатель и глава Ombori Андреас Хассельхоф говорит, что это отличный дополнительный инструмент развития онлайн-торговли.

QR-коды оказываются полезными и для здравоохранения.

В Британии закон обязывает медицинские учреждения иметь инструменты присвоения индивидуальных QR-кодов посетителям, чтобы они таким образом регистрировались вместо предоставления персоналу своих контактных данных.

Если кто-то затем сдаст положительный тест на коронавирус, система автоматически оповестит всех, кто посещал клинику одновременно с ним. Информация сохраняется 21 день.

QR-коды используются для отслеживания контактов вирусоносителей также в Австралии, Сингапуре и Южной Корее.

Расширяется и оплата пищевых продуктов при помощи QR-кодов. Всем, кто пользуется услугами Amazon, знакома технология Grabango («Бери и уходи»), позиционирующая себя как бесчековая.

Благодаря ей в не виртуальных магазинах Amazon можно набрать еды с полки и пройти мимо кассы, просканировав свой QR-код в киоске возле выхода.

Grabango уже заключила соглашение с сетью супермаркетов Giant Eagle и минимаркетами по всей Америке.

«Не вижу причины, почему QR-коды не должны в будущем проникнуть во всю розничную торговлю», - говорит топ-менеджер Grabango Эндрю Рэдлоу.

Уже появились «умные» магазинные тележки, открывающие новую эру бесконтактной торговли.

Система Veeve's Smart Cart снабжает пользователя индивидуальным QR-кодом, который хранится в его телефоне и помогает магазину мгновенно опознать его. Каждая покупка, положенная в «умную» тележку, прибавляется к счету. На выходе покупатель подносит свой телефон к сканеру, и деньги уходят с его счета автоматически. Общаться с работниками магазина вообще не нужно.

Система тестируется в двух бакалейных магазинах, в Сиэтле и Калифорнии.

Руководитель отделения Veeve в Сиэтле Шарик Сиддики объясняет популярность QR-технологий их удобством.

Grabango user at a supermarket Grabango Многие высказывают опасения, что под предлогом борьбы с пандемией усилится цифровая слежка за гражданами

Кое-кого однако волнует проблема сохранения приватности, как, например, Грэма Гринлифа, профессора права университета штата Новый Южный Уэльс в Австралии.

В его стране компании используют QR-технологии в целях оценки посещаемости магазинов. Однако, по словам профессора, нет технических препятствий для слежки за перемещениями конкретных людей.

Тот же метод применяется для установления контактов заболевших Covid-19.

По мнению Грэма Гринлифа, внедрение QR-технологий должно сопровождаться принятием законов, защищающих людей от сбора информации об их местонахождении, и позаботиться об этом должен не бизнес, а государство.