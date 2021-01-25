Таинственное исчезновение человека: бросил одежду с документами и...пропал

Известно, что через несколько дней после исчезновения Райво его одежду вместе с документами нашли на берегу реки Пярну. «Этого человека вечером искали до темноты в окрестностях и на лодке в реке», - сказал руководивший поисками полицейский в январе два года назад.

Пропавший Райво. ФОТО: Erakogu

Поиски продолжились и следующие дни. Райво искали в реке как с помощью спасательного оборудования, так и гидролокатора. К поискам привлекли и водолаза, но и это не дало результатов.

Участковый Пайдеского отделения полиции Прийт Сеэрд, комментируя случай двухлетней давности, сказал, что Райво по-прежнему числится среди пропавших без вести. «Полиция продолжает искать человека и при поступлении новой информации принимается решение о дальнейших поисковых действиях», - сказал он.