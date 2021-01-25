Таинственное исчезновение человека: бросил одежду с документами и...пропал
В начале 2019 года из своего дома в городе Тюри пропал тогда еще 44-летний Райво. Его не нашли до сих пор, пишет Järva Teataja.
В начале 2019 года из своего дома в городе Тюри пропал тогда еще 44-летний Райво. Его не нашли до сих пор, пишет Järva Teataja.
Известно, что через несколько дней после исчезновения Райво его одежду вместе с документами нашли на берегу реки Пярну. «Этого человека вечером искали до темноты в окрестностях и на лодке в реке», - сказал руководивший поисками полицейский в январе два года назад.
Поиски продолжились и следующие дни. Райво искали в реке как с помощью спасательного оборудования, так и гидролокатора. К поискам привлекли и водолаза, но и это не дало результатов.
Участковый Пайдеского отделения полиции Прийт Сеэрд, комментируя случай двухлетней давности, сказал, что Райво по-прежнему числится среди пропавших без вести. «Полиция продолжает искать человека и при поступлении новой информации принимается решение о дальнейших поисковых действиях», - сказал он.
Пропавший Райво
Ушел из дома в неизвестном направлении. Телефон с собой не взял.
Рост Райво около 180 см, у него худощавое телосложение.
На Райво были темно-синяя длинная куртка с меховым воротником, черные зимние брюки и темная спортивная шапка.