В Литве предлагают продлить карантин до начала марта
С целью сокращения распространения COVID-19 Комиссия по экстремальным ситуациям при правительстве Литвы предлагает продлить объявленный карантин до начала марта.
С целью сокращения распространения COVID-19 Комиссия по экстремальным ситуациям при правительстве Литвы предлагает продлить объявленный карантин до начала марта.
«С учетом всех аргументов и цифр (...) принято решение предложить правительству продлить действие карантина еще на один месяц – до 28 февраля», – заявила журналистам после заседания комиссии глава МВД Агне Билотайте.
Карантин в Литве был объявлен 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его режим стал строже, и он был продлен до 31 января.
В данный момент запрещена деятельность большинства магазинов, мест спорта и отдыха, ограничены передвижение людей между самоуправлениями и собрания.