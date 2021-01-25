Пн, 25.01.2021
Сеэдер глазами прожигает дырки в экране и сквозь них говорит, что предпочтением Партии реформ всегда была Центристская партия. Юрген Лиги
Юрген Лиги
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В Литве предлагают продлить карантин до начала марта

Центральный рынок в Вильнюсе ФОТО: Shutterstock

С целью сокращения распространения COVID-19 Комиссия по экстремальным ситуациям при правительстве Литвы предлагает продлить объявленный карантин до начала марта. 

«С учетом всех аргументов и цифр (...) принято решение предложить правительству продлить действие карантина еще на один месяц – до 28 февраля», – заявила журналистам после заседания комиссии глава МВД Агне Билотайте.

Карантин в Литве был объявлен 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его режим стал строже, и он был продлен до 31 января. 

В данный момент запрещена деятельность большинства магазинов, мест спорта и отдыха, ограничены передвижение людей между самоуправлениями и собрания. 

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