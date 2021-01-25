Глава МИД Эстонии: ЕС должен ввести санкции в отношении России

«В том, что касается ареста Алексея Навального, ЕС должен быть верен своим принципам и ввести определенные ограничения, - сказал Рейнсалу. - Я предложил, чтобы ЕС уже сегодня подал четкий сигнал о подготовке санкций».

Рейнсалу призвал ЕС приступить к подготовке к составлению четвертого пакета санкций в отношении продолжающих репрессии должностных лиц Белоруссии. «На данный момент задержано уже более 30 000 человек, ЕС должен симметрично увеличить свое давление», - подчеркнул Рейнсалу.

Министр сказал о трансатлантических связях, что общение с новым правительством США должно быть активным и направленным в будущее. «Крайне необходимо найти в ЕС общую позицию по обновленному плану действий по трансатлантическим связям, мы должны обязательно прислушиваться к точке зрения наших друзей из США. В этом контексте визиты на высоком уровне крайне необходимы, они должны состояться как можно скорее».