Каллас: цель нового правительства – по возможности сохранить Эстонию открытой, чтобы взрослые могли работать, а дети – учиться

В своем выступлении Каллас перечислила наиболее важные направления работы нового правительства. В программе указаны вызовы, с которыми может столкнуться Эстония, и меры для их решения. От этого будет отталкиваться вся деятельность правительства.
«Для меня не существует выбора, что делать. Я хочу сделать все возможное, чтобы люди в Эстонии жили хорошо. Чтобы им было хорошо думать, хорошо работать, хорошо учиться, хорошо растить детей, хорошо наслаждаться нашей прекрасной природой. Я хочу вновь видеть улыбки на лицах людей, а не нахмуренные брови и стиснутые кулаки. Я хочу видеть Эстонию, где есть раздолье новым идеям и интересным мнениям. Эстонию, которая движется в будущее и смотрит на него смело, открыто и рассудительно», – сказала Каллас. Она отметила, что в настоящий момент COVID-19 является приоритетом почти для всех правительств в мире. Кризис в сфере здравоохранения. Даже наиболее закрытые государства не смогли избежать этого смертельного вируса. Кризис в сфере здравоохранения болезненно сказался как на экономике, так и на обществе в целом. То же можно сказать и об Эстонии.
Каллас подчеркнула, что вторая волна COVID-19 – это первоочередной вопрос, которым немедленно займется новое правительство. Согласно последним данным, показатели заболеваемости стабилизируются, но опасность не миновала. «Наша цель – по возможности сохранить Эстонию открытой, чтобы взрослые могли работать, а дети – учиться. Чтобы экономическая деятельность не прекратилась», – пояснила Каллас. Она добавила, что мы можем поддерживать общество открытым, не теряя при этом жизни и не рискуя обвалить медицинскую систему. Но, по словам ученых, для этого есть лишь один путь. Это – вакцинация критической массы населения Эстонии.
«Я хочу выразить благодарность предыдущему правительству за работу над разрешением кризиса. Да, есть много вещей, которые мы бы сделали по-другому и о которых мы говорили, находясь в оппозиции. Но в общем и целом Эстония шла по правильному пути. Я считаю, что на сегодняшний день все политические силы поняли, что преодолеть кризис нам помогут не политические вирусологи, а реальные ученые». Каллас поблагодарила всех жителей Эстонии, которые многое принесли в жертву для сохранения здоровья своих соотечественников.
Кая Каллас также рассмотрела кризис ценностей. «Но почему мы, представляя свое мнение, должны непременно оскорблять другого человека, надсмехаться над ним? Почему мы так ненавидим друг друга? Куда пропало достойное поведение?»
«Самое худшее, что может сделать член правительства для Эстонии – спровоцировать и эскалировать конфликт. Новый правительственный кабинет этого, безусловно, не допустит. Мы не делим общество по принципу „мы“ и „они“. „Они“ – это тоже наши люди», – подчеркнула Каллас.
Каллас остановилась на экономическом кризисе и связанном с ним кризисе в сфере душевного здоровья. По этой причине новое правительство приложит все усилия, чтобы поддержать экономику в максимально рабочем состоянии и возобновить работу секторов, приостановленную в связи с введенными ограничениями. В этом нам помогут пособия ЕС, но мы должны использовать их разумно. Трата денег не может быть самоцелью.