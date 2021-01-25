Каллас: цель нового правительства – по возможности сохранить Эстонию открытой, чтобы взрослые могли работать, а дети – учиться

«Мы должны бороться за то, чтобы вновь обеспечить свободу передвижения людей, товаров и услуг. Чтобы в Эстонию пришли новые инвестиции, и чтобы уже работающие здесь предприятия нашли возможности для расширения своей деятельности. Мы должны восстановить хороший имидж Эстонии как привлекательного для бизнеса государства», – подчеркнула Каллас. Она пояснила, что этот кризис дал нам возможность организовать работу более гибко. Законы также должны этому больше способствовать. Для удаленной работы необходима соответствующая инфраструктура. К сожалению, работать в более удаленных уголках Эстонии сложно ввиду плохого интернет-соединения. Но это не только вопрос трудовой занятости. Это – вопрос элементарного качества жизни. «По этой причине мы инвестируем средства ЕС в строительство сети высокоскоростного интернет-соединения по всей Эстонии, даже в самых удаленных ее регионах», – сказала Каллас.

Кандидат в премьер-министры также обсудила коррупционный кризис. «Необходимо соблюдать установленные правила. В правовом государстве решения нельзя принимать под влиянием тайных денежных взносов. Если дать послабления, это подорвет доверие не только к одной партии или правительству. Это уничтожит доверие ко всему государству в глазах наших граждан». Она подчеркнула: «Новое правительство хочет быть решительнее, но я также считаю, что правила, регулирующие финансирование партий или работу парламента, должны быть установлены на надпартийном уровне или, по крайней мере, при поддержке квалифицированного большинства».

Каллас отметила и кризис, связанный с международным имиджем Эстонии. По ее словам, это – не чьи-то злостные выдумки или разыгравшееся воображение. Люди, которые представляют нашу страну за рубежом, регулярно сталкиваются с этим на протяжении последних лет. «Мы хотим жить в прогрессивном государстве, с которым считаются как в Европе, так и во всем мире. Это было нашей целью как при обретении независимости, так и при ее восстановлении – остаться народом Эстонии, но быть и частью Европы».

По словам Каллас, существует и кризис в сфере информации. Мы живем в век, когда ложь распространяется быстро и на большие расстояния. «Современное информационное пространство позволяет распространять ложь в разы проще и быстрее. Предотвратить это фактически невозможно. Ложную информацию, направленную на запугивание населения, уже успели распространить и в отношении планов нового правительства. Ложь о повышении налогов, массовом ввозе иммигрантов, государственной политике в отношении сексуальных меньшинств и т.д.», – сказала Каллас. Люди больше не знают, чему верить, а чему – нет. Это, в свою очередь, ставит под сомнение и все решения, которые принимает государство. По этой причине мы ставим целью привлечь ученых и экспертов при принятии решений во всех сферах. Правительство также должно быть убедительным и открытым, поясняя свои решения, добавила она.