Кая Каллас получила поддержку Рийгикогу на формирование правительства

Оппозиционные партии практически никогда не выдают кредит доверия новому правительству – это редчайший случай в политической культуре Эстонии. «И поэтому у нас есть к новому правительству четкие ожидания. Правительство должно заботиться о том, чтобы во время кризиса неравенства в обществе не стало еще больше, чтобы основной удар не приходился по самым уязвимым слоям населения, как это было во время и после предыдущего кризиса. Мы также ждем от нового правительства скорейших и эффективных шагов по восстановлению доверия людей и к политике и партиям, которое было серьезно подорвано коррупционными скандалами в Центристской партии», – подчеркнул Индрек Саар.