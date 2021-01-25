Кая Каллас получила поддержку Рийгикогу на формирование правительства

Еще до начала заседания Рийгикогу социал-демократы сообщили о своей поддержке правительства Каллас.
По словам председателя Социал-демократической партии Индрека Саара, новое правительство заменит собой предыдущее, которое войдет в историю как правительство, причинившее стране наибольший вред и расколовшее общество как ни одно другое правительство до этого.
«В условиях коронакризиса мы не можем позволить себе вакуум власти, и поэтому важно скорейшее вступление нового правительства в должность. И для социал-демократов немаловажно, что правительство сбалансировано по гендерному признаку», – отметил Саар.
Оппозиционные партии практически никогда не выдают кредит доверия новому правительству – это редчайший случай в политической культуре Эстонии. «И поэтому у нас есть к новому правительству четкие ожидания. Правительство должно заботиться о том, чтобы во время кризиса неравенства в обществе не стало еще больше, чтобы основной удар не приходился по самым уязвимым слоям населения, как это было во время и после предыдущего кризиса. Мы также ждем от нового правительства скорейших и эффективных шагов по восстановлению доверия людей и к политике и партиям, которое было серьезно подорвано коррупционными скандалами в Центристской партии», – подчеркнул Индрек Саар.
Новое правительство планирует начать работу - во вторник, сообщила кандидат в премьер-министры Кая Каллас.
Но перед началом работы состав правительства должен быть представлен президенту. После этого президент назначает правительство, и правительство приносит должностную присягу перед Рийгикогу.