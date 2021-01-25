Соратники Алексея Навального объявили о новых акциях протеста 31 января

А редакция "Новой газеты" разместила на сайте Сhange.org петицию, в которой назвала преследование Навального местью за то, что он выжил после отравления и занялся его расследованием (по утверждению оппозиционера, его отравила ФСБ по приказу Путина). "Задержание Алексея Навального - это политически мотивированный акт, не имеющий ничего общего ни с законом, ни с правом", - говорится в петиции.
23 января по всей стране прокатилась волна протестов, хотя многие штабы Навального в регионах, призывавшие россиян выходить на улицы, фактически были "обезглавлены" силовиками. По оценке Леонида Волкова, в 110 городах суммарно приняли участие в акциях протеста 23 января около 300 тысяч человек. В Москве, по данным Reuters, протестовало 40 тысяч человек.
По данным "ОВД-Инфо", сотрудники правоохранительных органов в ходе подавления протестов задержали только в столице 1455 человек, а всего по России было задержано 3711 человек в связи с проводимыми акциями.
Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков заявил, что уровень присутствия силовиков на акциях 23 января показал, что российские власти "действительно напуганы". "Думаю, их действия говорят за себя больше, чем их слова", - заявил Ашурков в интервью Deutsche Welle. "Уровень присутствия силовых служб на улицах Москвы, городов по всей России, жестокость полиции, информационная кампания, которую они развязывают против Навального, против людей, которые выходят на этот протест - думаю, это говорит за себя", - отметил он. "Они действительно напуганы", - считает соратник Навального.
Ашурков также прокомментировал, какими он видит возможные последствия нынешних массовых протестных акций в России. "Думаю, история - это процесс. Ни у кого нет хрустального шара, чтобы предсказать, что произойдет", - сказал он. "Но также единственное постоянное в истории - это перемены, и система авторитарного режима, коррупции и лжи, которая была создана в России за последние 20 лет Путиным и его дружками, безусловно, закончится", - полагает Ашурков.
В связи с акциями 23 января по городам России прокатилась волна арестов глав и координаторов штабов Навального. Всех их суды признают виновными по статье 20.2 КоАП РФ (организация публичного мероприятия без уведомления о проведении, участие в несанкционированном шествии, создание помех движению транспорта). Все обвиняемые получают административные аресты на сроки до 30 суток.
Несмотря на это, руководитель сети региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков в прямом эфире "Навальный Live" заявил о планах провести новые акции протеста. По его словам, штабы, несмотря на аресты, покажут, как они умеют "самоорганизовываться" и "перегруппировываться".
"Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден, - сказал представитель ФБК. - Он сейчас находится в опасности, и для этого никаких средств, никаких инструментов не жалко. И мы считаем, что наши абсолютно справедливые требования должны быть выполнены".