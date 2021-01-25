Соратники Алексея Навального объявили о новых акциях протеста 31 января

"31 января, 12:00. Все города России. За свободу для Навального. За свободу для всех. За справедливость", - написал Леонид Волков в Twitter.

Он пояснил, что перенос начала акции на полдень связан с коротким световым днем. "Начинали в 14, [но] световой день заканчивается рано, а энергии и желания гулять еще много", - отметил Леонид Волков.

Он уверен, что россияне снова выйдут на улицы в большом количестве, несмотря на угрозу репрессий и давление со стороны властей. "Повод [для протеста] никуда не пропал. А опыт 23 января показал, что свободные люди гораздо сильнее страха (единственного оружия Путина)", - добавил соратник Алексея Навального.

Он напомнил, что на 2 февраля назначено заседание суда по делу Алексея Навального, поэтому важно провести акцию протеста ближе к этой дате.

Симоновский районный суд Москвы в этот день будет рассматривать ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный - 3,5 года исправительной колонии. По версии ведомства, оппозиционер нарушил правила условного осуждения по делу "Ив Роше", не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из немецкой клиники. По данным СМИ, в этот раз российские власти собираются посадить оппозиционера в тюрьму на несколько лет.

Леонид Волков также анонсировал создание "российской Нехты" по многочисленным просьбам. Nexta - белорусский телеграм-канал, сыгравший важную роль в информировании участников акций протеста и консолидации их усилий. Другие подробности Леонид Волков обещал сообщить позже.

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево сразу после того, как он вечером 17 января прилетел на самолете из Германии, где лечился после отравления химоружием семейства "Новичок". Оппозиционного политика доставили в химкинское отделение полиции. Там днем позже и состоялся выездной суд, по итогам которого оппозиционера увезли в "Матросскую тишину". Юристы считают, что суд своим решением грубо нарушил нормы российского закона и международного права.

Попытки оппозиционеров протестовать против решения суда и поддержать Навального были подавлены полицией. В Москве, Петербурге и других городах к вечеру 18 января были задержаны десятки человек.

На следующий день, 19 января, ФБК опубликовал расследование о дворце в Геленджике, который принадлежит президенту Владимиру Путину. Его стоимость оценили в 100 миллиардов рублей. ФБК утверждает, что строительство спонсировалось за счет офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены. Ролик с расследованием за сутки набрал больше 33 миллионов просмотров и почти 2,5 млн лайков. К настоящему времени видео набрало почти 87 млн просмотров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя расследование ФБК, назвал его "чушью и компиляцией", а также "лохотроном". Авторов расследования представитель Кремля назвал "жуликами", которые пользуются доверчивостью граждан, перечисляющих им пожертвования. Владимир Путин назвал фильм ФБК "промывкой мозгов".