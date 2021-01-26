Навальный как индикатор

Я действительно считаю, что далеко не всегда от митингов бывает польза. Выражать поддержку братской стране можно другими способами. Немало российских граждан решили покинуть родину и переехать, в том числе, и в Эстонию. Я отношусь к этому с пониманием. Не все могут посвятить свою жизнь баррикадам и бесконечным отсидкам по самым разным надуманным поводам. Не вижу ничего ненормального в том, что кто-то включается в отчаянную борьбу за власть. Если эта власть, согласно Конституции, делегируется на выборах, а выборы уже давно превратились в спецоперацию по недопущению к ним инакомыслящих, то вариантов у оппозиции остается не очень много.

Свободу, как правило, отбирают потихоньку. Для этого всегда есть объективные и субъективные причины. И старшему поколению это известно не понаслышке. Для того, чтобы открыто выступать против принимаемых в государстве законов и решений, иногда требуется простое личное мужество. Большинство из нас предпочитает, чтобы эту благородную миссию выполнил кто-то другой. В государствах, где демократические ценности не являются пустым звуком, любая – даже самая ожесточенная – политическая дискуссия воспринимается как само собой разумеющееся. И нам всем, так охотно поучающих либо Кремль, либо сторонников Навального, не мешало бы почаще обращать свой взор на Эстонию.

Некоторое время назад из уст президента Керсти Кальюлайд прозвучало утверждение, что якобы в эстонском обществе уже достигнут консенсус о необходимости ликвидации русскоязычного образования (не ручаюсь за точность цитаты, но смысл именно такой). Общественные и политические деятели Эстонии предпочли на это промолчать, хотя лично я не припомню, чтобы о таком консенсусе было где-то заявлено.

Не говоря уже об откровениях господина Хельме, в которых он сравнил русскоязычных с раковой опухолью. Напомните мне, как много было озвучено со стороны русской общины требований извинений? И сколько прошло после этого заявления времени, когда тот же Март Хельме вознамерился совершить крестовый поход против сексуальных меньшинств, заручившись заметной поддержкой означенной им группы?

То есть, когда какие-то события в Эстонии касаются непосредственно нас, русскоязычных, мы предпочитаем очень осторожные комментарии. Если, конечно, не воспринимать комментарии в социальных медиа объективным отражением мнения.