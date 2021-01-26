Вт, 26.01.2021
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Юрген Лиги
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Навальный как индикатор

Игорь Калакаускас. ФОТО: Konstantin Sednev

Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Да, это риск, высокая вероятность разгона и составления протокола за нарушение общественного порядка. Но это и расплата за годы молчаливого согласия, пишет преподаватель Игорь Калакаускас.

Разворачивающиеся в России события вызывают во всем мире большой интерес. И, конечно, имя Алексея Навального, что называется, у всех на устах. И я не буду скрывать, что с большим интересом наблюдал неделю назад за ходом полета Берлин-Москва и за всеми последовавшими событиями. Как всегда, представители русской общины в Эстонии разделились на два основных и, можно сказать, непримиримых лагеря. Одни восхищаются его политической смелостью, другие с презрением называют его «берлинским пациентом». Мне как преподавателю обществоведения приходится дистанцироваться и от тех, и других. Для меня очевидно, что «майдан», на предотвращение которого российские власти бросали последние семь лет значительную долю своих ресурсов, замаячил на горизонте весьма зримо и поставил Кремль в состояние ступора.

Тема Навального так или иначе возникала после рождественских каникул на уроках обществоведения постоянно. С одной стороны, мне было приятно, что девятиклассники интересуются моим мнением. И я, разумеется, изо всех сил старался объяснить им, в чем закономерность разворачивающихся в России событий, где заложены риски и где именно власть, вроде как демократически избранная, допустила главные ошибки. Вообще тема власти и принципов работы демократических механизмов – тема благодатная, вызывающая у школьников большой интерес. И мне как преподавателю в том числе, и истории очень нравится проводить исторические параллели, на конкретных примерах показывая, что ничего принципиально нового, по большому счету, не происходит.

Немало пищи для размышления дают и наши местные реалии. И мы их, естественно, тоже обсуждаем: громкие заявления и отставки, коррупционные схемы и сомнительные назначения. Однако Алексей Навальный смог вытеснить местные темы. Как личность, он смог приковать к себе внимание миллионов, вызвать восхищение одних и презрение других – короче, для «вишенки на торте» не хватает только штурма Зимнего дворца. Ну, или хотя бы геленджикского. И, да простят меня россияне, многим из которых сейчас становится по-настоящему страшно за будущее, наблюдать за всей этой историей издалека действительно захватывающе интересно.

Многие спрашивали меня в эти дни, пойду ли я на митинг протеста на таллиннскую площадь Свободы. Один из организаторов даже настойчиво звал. В комментарии к призыву я честно написал: «Поддерживаю россиян, находящихся сейчас в Эстонии. Отлично понимаю, что творящееся вокруг Навального - это вершина лицемерия российской власти. Готов публично подтвердить свою поддержку Алексею, но ни на какие митинги идти не планирую. Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их в России. Да, это риск, высокая вероятность разгона и составления протокола за нарушение общественного порядка. Но это и расплата за годы молчаливого согласия. Ситуация стала очевидной не сегодня и не вчера. Народ Беларуси выходит практически еженедельно. Сейчас настала очередь народа России. Переломить ситуацию вы сможете только у себя на родине. Увы, по-другому не получится».

Я действительно считаю, что далеко не всегда от митингов бывает польза. Выражать поддержку братской стране можно другими способами. Немало российских граждан решили покинуть родину и переехать, в том числе, и в Эстонию. Я отношусь к этому с пониманием. Не все могут посвятить свою жизнь баррикадам и бесконечным отсидкам по самым разным надуманным поводам. Не вижу ничего ненормального в том, что кто-то включается в отчаянную борьбу за власть. Если эта власть, согласно Конституции, делегируется на выборах, а выборы уже давно превратились в спецоперацию по недопущению к ним инакомыслящих, то вариантов у оппозиции остается не очень много.

Свободу, как правило, отбирают потихоньку. Для этого всегда есть объективные и субъективные причины. И старшему поколению это известно не понаслышке. Для того, чтобы открыто выступать против принимаемых в государстве законов и решений, иногда требуется простое личное мужество. Большинство из нас предпочитает, чтобы эту благородную миссию выполнил кто-то другой. В государствах, где демократические ценности не являются пустым звуком, любая – даже самая ожесточенная – политическая дискуссия воспринимается как само собой разумеющееся. И нам всем, так охотно поучающих либо Кремль, либо сторонников Навального, не мешало бы почаще обращать свой взор на Эстонию.

Некоторое время назад из уст президента Керсти Кальюлайд прозвучало утверждение, что якобы в эстонском обществе уже достигнут консенсус о необходимости ликвидации русскоязычного образования (не ручаюсь за точность цитаты, но смысл именно такой). Общественные и политические деятели Эстонии предпочли на это промолчать, хотя лично я не припомню, чтобы о таком консенсусе было где-то заявлено.

Не говоря уже об откровениях господина Хельме, в которых он сравнил русскоязычных с раковой опухолью. Напомните мне, как много было озвучено со стороны русской общины требований извинений? И сколько прошло после этого заявления времени, когда тот же Март Хельме вознамерился совершить крестовый поход против сексуальных меньшинств, заручившись заметной поддержкой означенной им группы?

То есть, когда какие-то события в Эстонии касаются непосредственно нас, русскоязычных, мы предпочитаем очень осторожные комментарии. Если, конечно, не воспринимать комментарии в социальных медиа объективным отражением мнения.

Подводя итог сказанному, хочу еще раз сказать: стремительный рост популярности Навального в России – это естественный процесс постепенного сворачивания в России свобод. Сначала с государственных теле- и радиоканалов убрали всех и всё, что могло поколебать веру россиян в правильности выбранного курса. Затем борьба за «укрепление стабильности» перетекла в подавление инакомыслия в социальных сетях (бонусом стала крымская операция, ненадолго поднявшая патриотический дух россиян). Все, что произойдет в ближайшее время в России, будет прямым следствием не столь давнего равнодушного молчания в ответ на вполне конкретные случаи беззакония. Живущим за пределами России, как и местным русским, придется за этим наблюдать, как за хоккейным матчем. Сегодня никто не возьмется предсказать счет, с которым этот матч закончится.

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