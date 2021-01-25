Пн, 25.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Коалиция будет добиваться в Рийгикогу поддержки Закона о сожительстве
1 мин для прочтения

Коалиция будет добиваться в Рийгикогу поддержки Закона о сожительстве

Рийгикогу. ФОТО: Sander Ilvest

По вопросу о Законе о совместном проживании новая правящая коалиция будет искать в Рийгикогу широкой поддержки членов парламента, сообщила в понедельник лидер Партии реформ Кая Каллас, отвечая на вопросы депутатов.

После подписания коалиционного соглашения Каллас сказала, что в ходе коалиционных переговоров стороны долго обсуждали вопрос об актах применения к Закону о совместном проживании.

По ее словам, было решено добиться консенсуса по этой теме в Рийгикогу. «Мы не станем выходить с инициативой от имени правительства, но попытаемся найти широкую поддержку депутатского корпуса, за рамками новой коалиции», - пояснила Каллас.

Отвечая на вопросы депутатов, Каллас выразила уверенность, что акты применения к закону следует принять. По ее словам, коалиция будет искать поддержки у парламента потому, что не уверена, что этот законопроект поддержат все члены новой коалиции.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back