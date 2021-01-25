Коалиция будет добиваться в Рийгикогу поддержки Закона о сожительстве

После подписания коалиционного соглашения Каллас сказала, что в ходе коалиционных переговоров стороны долго обсуждали вопрос об актах применения к Закону о совместном проживании.
По ее словам, было решено добиться консенсуса по этой теме в Рийгикогу. «Мы не станем выходить с инициативой от имени правительства, но попытаемся найти широкую поддержку депутатского корпуса, за рамками новой коалиции», - пояснила Каллас.
Отвечая на вопросы депутатов, Каллас выразила уверенность, что акты применения к закону следует принять. По ее словам, коалиция будет искать поддержки у парламента потому, что не уверена, что этот законопроект поддержат все члены новой коалиции.