Коалиция будет добиваться в Рийгикогу поддержки Закона о сожительстве

После подписания коалиционного соглашения Каллас сказала, что в ходе коалиционных переговоров стороны долго обсуждали вопрос об актах применения к Закону о совместном проживании.

По ее словам, было решено добиться консенсуса по этой теме в Рийгикогу. «Мы не станем выходить с инициативой от имени правительства, но попытаемся найти широкую поддержку депутатского корпуса, за рамками новой коалиции», - пояснила Каллас.