Пн, 25.01.2021
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  • Почти 14 миллионов: управа Нарвы подписала договор на перестройку улиц Раху, Кереса и кольцевой развязки в центре
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Почти 14 миллионов: управа Нарвы подписала договор на перестройку улиц Раху, Кереса и кольцевой развязки в центре

Кольцевая развязка в центре Нарвы и улица Кереса. ФОТО: Николай Андреев

В пятницу нарвская горуправа подписала договор со строительной компанией YIT Eesti на работы в рамках проекта реконструкции транзитных дорог TEN-T. Компания-победитель конкурса реконструирует дороги, по которым через Нарвы проезжают большегрузные автомобили, пересекающие границу. Теперь все подготовительные работы и согласования должны завершиться, самое позднее, в сентябре.

Рекордно дорогой проект

Это рекордно дорогой для Нарвы проект, он, например, почти втрое дороже строительства речного променада. Общий бюджет проект TEN-T составляет 13,9 млн евро, из которых 4,9 млн заплатит город, а остальные средства придут из европейского Фонда сплочения.

Полностью перестроят дороги от перекрестка Таллиннского шоссе и ул. Раху до “старого виадука” на ул. Кереса и всю эту улицу от виадука до кольцевой развязки в центре. Появятся новые светофоры, изменятся пересечение с несколькими дорогами. На въезде на виадук с ул. Кереса появится небольшой кольцевой перекресток. На самом виадуке и под ним обновят только дорожное покрытие; ремонт или замена моста на новый в данный проект не входит.

Самые большие изменения ждут кольцевую развязку рядом с Петровской площадью, схема движения здесь полностью изменится. Также проект затрагивает начальные отрезки улиц, выходящих на кольцевую развязку.

“Много раз пытались уйти от варианта турбо-кольца, придумывали десятки вариантов. В результате всё это обрастало такими сложностями, что в конце-концов вернулись к простому варианту турбо-кольца, - рассказала руководитель городской Службы проектов Анне Веэво. - К нему нужно будет привыкнуть. Таких турбо-колец по Эстонии построено уже достаточно много. Нужно следовать знакам и стараться въехать сразу с той полосы, с которой будет выезд. Если ты промахнулся и заехал не с той полосы, внутренняя часть кольца предназначена для того, чтобы сделать круг и выехать, куда нужно. Я думаю, это дело привычки. Но кольцо является безопасным и для водителей, и для пешеходов”.

Старший специалист Службы проектов Эрки Кылли добавил, что на новом кольце не будет проблемы нынешнего, когда при перестроении из одной полосы в другую прямо на кольце происходит немало аварий. По его словам, рядом с Нарвой подобное турбо-кольцо есть в Йыхви.

Одним из главных требований к новому кольцу была также возможность перевозить негабаритные грузы, которые периодически перевозят через границу на тяжелых тягачах. Расчеты показывают, что после реконструкции можно будет проводить грузы таких же габаритов.

Максимальные сроки работ указаны в договоре

Начало строительства откладывали уже несколько лет. По словам Анне Веэво, проектирование началось еще в 2016 году, но первый строительный проект был признан неудачным. Предполагалось серьезно расширить дорожное полотно, но для этого потребовалось бы кардинально переделать систему ливневой канализации, и только эта работа стоила бы до 10 млн евро.

Поэтому решено было оставить дороги примерно той ширины, какая есть сейчас, и сделать новый проект. В строительном конкурсе, который стартовал летом, участвовали крупнейшие эстонские строительные компании. Три самых дешевых ценовых предложения были очень близки друг к другу, и конкурсная комиссия назвала победителем YIT Eesti, который предложил самую низкую цену. Другие участники не стали оспаривать результаты, и это позволило в пятницу подписать договор со строителями.

Условия договора устанавливают максимальные сроки подготовительных работ. Составление и аудит более подробного строительного проекта, исправление ошибок в нем и получение разрешения на строительства от города может занять, в сумме, не более восьми месяцев. То есть, в худшем случае строительные работы можно будет начинать в сентябре. Но, по мнению, Анне Веэво, строители могут справиться с подготовкой значительно быстрее.

Строительные работы, скорее всего, будут вестись по очереди на отдельных участках. Дорожники снимут существующее покрытие, демонтируют бетонные плиты, по которым проложена ул. Раху, сделают котлован около метра глубиной и построят дорогу заново. Новая транзитная дорога будет рассчитана на движение большегрузного транспорта.

Договор также устанавливает, что от момента снятия асфальта на каждом участке до укладки нового асфальта должно пройти не более четырех месяцев. После укладки асфальта максимум за месяц нужно нанести дорожную разметку.

По словам Анне Веэво, график работ строители и представители города будут согласовывать позже, при этом постараются не мешать движению транспорта.

“Мы постарались избежать ситуации, когда город был бы раскопан на протяжении всех 4,7 километра и в течение года или больше все было бы вскрыто, было бы опасно и неудобно для движения транспорта и пешеходов, - сказала она. - Скорее всего, работа будет организована по участкам”.

Поскольку и асфальтирование, и нанесение разметки возможны только при теплой погоде, возникает вопрос, начнется ли строительство в этом году, или все работы перенесут на 2022-й? Анне Веэво считает, что строительство, скорее всего, начнется в этом сезоне:

“Никто не запрещает вскрыть и заасфальтировать в течение месяца-двух-трех, и сделать проект раньше. Предварительный проект разработан достаточно подробно и довести его до стадии основного проекта, я думаю, возможно, займет не четыре месяца, а меньше. Строители сами будут планировать свою работу, чтобы уложиться в общий срок - 26 месяцев - и выполнить условия договора”.

Куда поедут фуры?

Весь проект должен завершиться не позднее апреля 2023 года. От графика работ серьезно будет зависеть загруженность других центральных улиц города, прежде всего, Таллиннского шоссе. Если полностью перекрыть улицу Кереса, поток грузового транспорта с границы, видимо, можно будет направить только по и так загруженному Таллиннскому шоссе мимо самых больших торговых центров города.

Анне Веэво сказала, что будет подготовлен отдельный проект организации движения во время строительных работ, который строители составят по согласованию с городом.

“Каким образом будет перенаправлен этот поток, сейчас еще рано говорить”, - сказала она.

По словам старшего специалиста Службы проектов Эрки Кылли, договор со строителями предусматривает, что они, по возможности, оставят одну полосу для движения транспорта на улицах Раху и Кереса во время строительных работ. Поскольку эти улицы не будут одновременно раскопаны на всем протяжении, транспорт в какие-то периоды можно будет перенаправлять и через другие прилегающие улицы.

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