Почти 14 миллионов: управа Нарвы подписала договор на перестройку улиц Раху, Кереса и кольцевой развязки в центре

Условия договора устанавливают максимальные сроки подготовительных работ. Составление и аудит более подробного строительного проекта, исправление ошибок в нем и получение разрешения на строительства от города может занять, в сумме, не более восьми месяцев. То есть, в худшем случае строительные работы можно будет начинать в сентябре. Но, по мнению, Анне Веэво, строители могут справиться с подготовкой значительно быстрее.

Строительные работы, скорее всего, будут вестись по очереди на отдельных участках. Дорожники снимут существующее покрытие, демонтируют бетонные плиты, по которым проложена ул. Раху, сделают котлован около метра глубиной и построят дорогу заново. Новая транзитная дорога будет рассчитана на движение большегрузного транспорта.

Договор также устанавливает, что от момента снятия асфальта на каждом участке до укладки нового асфальта должно пройти не более четырех месяцев. После укладки асфальта максимум за месяц нужно нанести дорожную разметку.

По словам Анне Веэво, график работ строители и представители города будут согласовывать позже, при этом постараются не мешать движению транспорта.

“Мы постарались избежать ситуации, когда город был бы раскопан на протяжении всех 4,7 километра и в течение года или больше все было бы вскрыто, было бы опасно и неудобно для движения транспорта и пешеходов, - сказала она. - Скорее всего, работа будет организована по участкам”.

Поскольку и асфальтирование, и нанесение разметки возможны только при теплой погоде, возникает вопрос, начнется ли строительство в этом году, или все работы перенесут на 2022-й? Анне Веэво считает, что строительство, скорее всего, начнется в этом сезоне:

“Никто не запрещает вскрыть и заасфальтировать в течение месяца-двух-трех, и сделать проект раньше. Предварительный проект разработан достаточно подробно и довести его до стадии основного проекта, я думаю, возможно, займет не четыре месяца, а меньше. Строители сами будут планировать свою работу, чтобы уложиться в общий срок - 26 месяцев - и выполнить условия договора”.

Куда поедут фуры?

Весь проект должен завершиться не позднее апреля 2023 года. От графика работ серьезно будет зависеть загруженность других центральных улиц города, прежде всего, Таллиннского шоссе. Если полностью перекрыть улицу Кереса, поток грузового транспорта с границы, видимо, можно будет направить только по и так загруженному Таллиннскому шоссе мимо самых больших торговых центров города.

Анне Веэво сказала, что будет подготовлен отдельный проект организации движения во время строительных работ, который строители составят по согласованию с городом.

“Каким образом будет перенаправлен этот поток, сейчас еще рано говорить”, - сказала она.